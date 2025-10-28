ANSES advirtió un dato muy importante sobre sus trámites: cuánto hay que pagar por ellos







La entidad informó que ninguna gestión requiere pago ni intermediarios y recomendó usar únicamente los canales oficiales para evitar estafas y robos.

Las prestaciones de ANSES aumentarán un 2,1% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

En los últimos días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a advertir sobre una situación que afecta a miles de personas que buscan realizar gestiones virtuales o presenciales vinculadas con jubilaciones, asignaciones u otras de sus prestaciones.

El organismo remarcó un dato clave que muchas veces causa dudas: sus trámites son gratuitos. Esta aclaración surge en un contexto donde se multiplican las estafas virtuales, los intentos de fraude y la aparición de supuestos “gestores” que cobran por servicios que, en realidad, no tienen costo alguno. A continuación, conocé los detalles.

anses página.png Todos los trámites de ANSES son gratuitos Desde la entidad previsional afirman que todas sus gestiones son completamente gratuitas, tanto las que se realizan en las oficinas como las que se hacen de manera virtual a través del sitio web. No se necesita pagar ningún tipo de arancel, comisión ni recurrir a gestores o intermediarios.

El organismo también recordó que nunca solicita datos personales, claves de acceso ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier comunicación que recibas por fuera de sus canales verificados tenés que considerarla sospechosa y desestimarla de inmediato.

En los últimos meses, además, se detectaron varios casos de intentos de fraude en los que delincuentes se hacen pasar por empleados o supuestos asesores que prometen acelerar trámites. Ante estas situaciones, ANSES recomendó realizar la denuncia correspondiente para iniciar una investigación formal.

Existen diferentes canales habilitados para hacerlo: A través del sitio web , ingresando en "mi ANSES" > "Denuncias y Reclamos" > "Hacer una denuncia".

De forma presencial, en la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires , o en cualquier oficina de ANSES del país.

Por correo postal, enviando la documentación a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA. Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato. Así, con la actualización, las jubilaciones y pensiones quedarán de la siguiente manera: Jubilación mínima: $333.150,64

Jubilación máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.520,51

Pensión No Contributiva: $233.205,45 El total de la Asignación Universal por Hijo, por su parte, será de $119.714,29, la Asignación por Embarazo de $119.714,29 y Asignación Universal por Hijo con Discapacidad de $389.808,61. El 100% de la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.

