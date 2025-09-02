Con Tarjeta Alimentar y aumento: cuál es el monto final de la AUH de ANSES en septiembre 2025







El organismo previsional informó cuanto cobrarán los titulares de las asignaciones en el noveno mes del año.

ANSES informó losmontos de la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un aumento del 1,9% a las asignaciones familiares para septiembre de 2025, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Este ajuste afectó a todos los beneficios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanzó un nuevo valor mensual.

El organismo también mantuvo vigente el programa Tarjeta Alimentar, que se suma al monto de la AUH para reforzar el ingreso de las familias con hijos. Ambos beneficios se acreditan de manera automática en las fechas establecidas por el calendario de pagos.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025 La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó fijada en $92.065,27 para septiembre de 2025. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $374.745. La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores formales se estableció en $57.549 para el primer rango de ingresos, mientras que la Asignación por Embarazo para Protección Social se fijó en $92.051,77.

Tarjeta Alimentar: montos de septiembre La Tarjeta Alimentar y el complemento Leche están dirigidos a grupos específicos. Los titulares con hijos de hasta 17 años, mujeres embarazadas a partir del tercer mes y familias con hijos con discapacidad sin límite de edad pueden acceder a estos beneficios. El programa también incluye a los titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Las familias con un hijo reciben $52.250, las que tienen dos hijos obtienen $81.936, y las que tienen tres o más hijos perciben $108.062. Estos valores se mantienen sin modificaciones en septiembre, ya que este beneficio opera bajo un esquema independiente de los ajustes por inflación. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Las fechas de cobro para la AUH y la Tarjeta Alimentar son las siguientes: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre