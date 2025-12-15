Llega el aguinaldo de ANSES y solo estas prestaciones lo cobran en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional continúa con los pagos de las prestaciones en el último mes del año, con aumentos, bonos y extras.

ANSES en diciembre: aumentos en las prestaciones, bono y aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó los pagos correspondientes a diciembre de 2025, que incluyen el aguinaldo y ajustes por inflación. Sin embargo, este beneficio no alcanza a todas las prestaciones.

El aumento del 2,34% se aplicó a todas las prestaciones según el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales. Este mecanismo busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto inflacionario.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre Los montos de las prestaciones quedaron definidos tras el aumento del 2,34%. Las cifras incluyen el aguinaldo y el bono de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos:

Jubilación mínima : $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)

Jubilación máxima : $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez : $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)

Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39) Los montos para las asignaciones son:

AUH : $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad : $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)

Asignación por Embarazo : $122.467 (pago mensual: $97.974)

Tarjeta Alimentar : $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más hijos)

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años Quiénes cobran aguinaldo El aguinaldo corresponde exclusivamente a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Estas prestaciones contributivas reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), calculado como el 50% del haber mensual más alto del último semestre. Las asignaciones sociales, como la AUH o el Seguro de Desempleo, no incluyen este beneficio. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Los pagos se acreditarán según la terminación del DNI del titular: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

