Los antecedentes de Tapón, el futbolista que pateó al árbitro

En la tercera fue procesado por "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil", causa que tuvo a su cargo la UFI número 3 y por la cual fue excarcelado.

Familiares del futbolista que se suicidó acusaron al árbitro agredido de querer chantajear a la víctima

En tanto, la familia del jugador responsabilizaron al referí por la muerte del joven

En ese sentido, remarcaron que Paniagua quería que Tapón le diera "300 mil pesos" para que no lo denunciara.

La conversación fue filtrada por el entorno de Tapón en distintos medios televisivos: "Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado".

En los audios, el árbitro remarcó que le llegaban mensajes que lo alentaban a "hacer la denuncia" y "arruinar" a Tapón por la patada en la cabeza que le pegó el sábado pasado.

Jugador arbitro Sarandi.jpg

"Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto", sostuvo al respecto.

Paniagua continuó con ese relato en la comunicación y sostuvo que quería terminar el asunto ya que le "están rompiendo la cabeza" por unas deudas pendientes.

"A mí también me están rompiendo la cabeza, tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal", afirmó.

Y añadió: "No es culpa tuya ni del equipo, es culpa de él. Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, si no tarde o noche voy a tener que ir a hacer la denuncia. Me está apurando el abogado".

Marisol, Marcelo, ambos hermanos de Tapón, y Agustina, la pareja de la víctima, acusaron directamente a Paniagua de querer chantajear al jugador para que no lo denunciara.

El crudo audio que envió jugador que atacó al árbitro antes de quitarse la vida

WILLIAMS AUDIO.mp4

Agustina, su mujer, fue quien reveló detalles de los mensajes de voz que emitió Williams, los cuales se escuchan detalladamente en el video.

El mensaje de despedida del jugador fallecido

“Te amo con mi alma. Gracias por todo, siempre estuviste. No me dejaste solo y eso lo valoro. Te amo, te amo...”, adelantaba Williams Alexander Tapón en sus declaraciones.

Asimismo, el joven de 24 años le pidió a su hermana mayor que ayude a su mujer a cuidar a sus hijos: “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido”, aseveró.

"No puedo más Pri. No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué... Sé que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme”, completó Williams en los mensajes de voz.

La palabra de su mujer

Agustina, por su parte, señaló que su pareja "tenía miedo de ser denunciado. Era un chico que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”.

“El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”, reveló la mujer.

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país