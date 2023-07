Habló la mujer del jugador que se quitó la vida: "Nunca imaginé encontrarlo en esa situación"

“ Jamás esperamos esta decisión . Él siempre se mostró fuerte. Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que no lo encontramos ahí no lo creímos ”, agregó.

“Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla . ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía y la extrañaba”, señaló.

jugador le pega a un arbitro.jpg Jugador de fútbol amateur le pega una brutal patada a un árbitro en Sarandí

Por otro lado, la mujer repasó la conversación que mantuvo con su pareja después de la agresión: “Yo le dije: ‘¿Cómo vas a reaccionar así?’. Él me dijo: ‘Me cegué, no sé qué me pasó'. Pero había quedado todo ahí”.

El temor de ir a la cárcel

“En el audio que me mandó despidiéndose, él me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos", señaló.

“No creíamos que iba a hacer algo así. Pensábamos que nos iba a asustar, pero que no lo iba a hacer. Fuimos a buscarlo y pensábamos que lo íbamos a encontrar, pero no cómo lo encontré”, completó.