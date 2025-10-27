Los feriados que le quedan a octubre: seguramente no los conocías y pueden darte un descanso extra







Octubre aún guarda feriados en distritos bonaerenses que pueden darte un respiro antes de noviembre. Revisá si te toca alguno.

Varios municipios de Buenos Aires activan feriados entre el 27 y el 31 de octubre. Freepik

Aunque muchos creen que octubre ya agotó sus feriados, todavía quedan sorpresas en el calendario que podrían regalarte un respiro inesperado. Hay localidades bonaerenses que celebrarán días especiales en la última semana del mes.

Estos feriados locales no suelen figurar en la agenda nacional, pero pueden impactar tu rutina si trabajas, estudias o tenés actividades en alguno de estos municipios. Atención, porque podrías estar a un paso de un fin de semana largo.

Descanso Son cinco los municipios que activan feriados entre el 27 y el 31 de octubre, ideales para quienes pueden aprovecharlos y sumar un descanso extra antes de encarar noviembre. Freepik Los feriados restantes de octubre 2025 La provincia de Buenos Aires incluye varios feriados locales hacia el cierre de octubre. El lunes 27 es clave para tres distritos: General Rodríguez, Marcos Paz y Alberti, todos conmemorando su aniversario fundacional y otorgando una jornada no laborable.

El martes 28 se suma al calendario de descansos con el feriado en Leandro N. Alem, también por motivo fundacional. Esa pausa en la semana podría convertirse en una ventaja para quienes buscan organizar su agenda con más flexibilidad.

La semana termina el jueves 31 con el feriado local en Benito Juárez, un distrito que cada año dedica esta fecha a su aniversario. Es una oportunidad perfecta para adelantar el descanso del fin de semana o recuperar energías.

