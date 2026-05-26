Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina y qué día cae

Junio traerá un nuevo descanso y miles de personas ya hacen cuentas para cortar la rutina.

El calendario oficial ya marca cuál será el próximo feriado nacional en Argentina y muchos empiezan a mirar de reojo la agenda laboral. Después de mayo, junio aparece como uno de los meses más esperados por quienes buscan una escapada, una pausa o simplemente un respiro de tres días seguidos .

La fecha caerá el lunes 15 de junio de 2026 , lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo. El traslado responde a la legislación vigente sobre feriados nacionales trasladables, establecida por la Ley 27.399.

Aunque todavía faltan algunas semanas, el movimiento ya se siente en sectores vinculados al turismo interno. En años anteriores, este tipo de fines de semana largos impulsó reservas en destinos de cercanía y viajes relámpago, sobre todo entre quienes buscan desenchufar sin gastar una fortuna.

El feriado del lunes 15 de junio corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , una de las figuras centrales de la independencia argentina. La conmemoración original es el 17 de junio, fecha de su fallecimiento en 1821, pero en 2026 se trasladará al lunes para conformar un fin de semana largo.

Güemes tuvo un rol decisivo en la defensa del norte argentino frente al avance de las tropas realistas. Lideró a los conocidos “Infernales”, milicias gauchas que frenaron distintos intentos de invasión española en la región de Salta y Jujuy. Historiadores remarcan que esa resistencia permitió que el ejército de José de San Martín pudiera avanzar con mayor margen hacia la campaña libertadora en Chile y Perú.

El homenaje nacional a Güemes fue incorporado oficialmente como feriado en 2016. Desde entonces, cada junio aparece entre las fechas más relevantes del calendario patrio, especialmente en el norte del país, donde los actos y desfiles suelen convocar a miles de personas.

En 2026, además, el feriado quedará pegado al fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de junio. Para muchos trabajadores será una oportunidad ideal para una mini escapada o, como suele decirse en criollo, “meter un descanso largo” antes del segundo semestre.

Calendario oficial de feriados en Argentina 2026

El esquema de feriados nacionales para 2026 combina fechas inamovibles, trasladables y fines turísticos definidos por el Gobierno nacional. Según el cronograma oficial publicado por la Jefatura de Gabinete, el país tendrá varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.

El calendario también contempla fines turísticos, que suelen definirse para incentivar la actividad económica en distintas regiones del país. En algunos casos, esos días generan fines de semana de cuatro jornadas, algo muy buscado por el sector hotelero y gastronómico.

calendario feriado Depositphotos

Aun así, hay detalles que pueden modificarse con decretos o resoluciones específicas, sobre todo cuando los feriados trasladables coinciden con fines de semana. Estas son las fechas que se contemplan:

Feriados inamovibles

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables