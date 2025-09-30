Los trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán suspendieron su servicio por tiempo indeterminado

Ante esta medida anunciada por la concesionaria Nuevo Central, el sindicato La Fraternidad lanzaron un duro comunicado repudiando el manejo de los trenes.

Suspendieron los viajes de Buenos Aires a Córdoba y Tucumán por problemas en las vías.

Por una falla en las vías, los trenes de larga distancia entre Buenos Aires y Tucumán y Buenos Aires y Córdoba suspendieron su servicio de forma provisoria ya que se produjo un socavón en Santiago del Estero.

En este marco, la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó un relevamiento del lugar y anticipó que "hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

A su vez explicaron que "se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que habitualmente salen desde Retiro, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas. Se espera que la suspensión se mantenga al menos hasta el 5 de octubre.

Los trenes hacia Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15:45, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21:13. Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21:30.

Los pasajeros que ya tenían los pasajes para estos destinos, fueron informados sobre la situación y se habilitó la devolución de la totalidad del dinero pagado por el boleto.

La dura respuesta de La Fraternidad tras la suspensión de trenes de larga distancia

Ante este escenario, el sindicato La Fraternidad, además de anunciar la interrupción del servicio, arremetió contra "la clase política en su conjunto" por dedicarse a "enajenar las propiedades ferroviarias para sus proyectos personales, demostrando poco interés en un proyecto nacional de desarrollo, siendo que los terrenos ferroviarios son propiedad fiscal de la República".

"Los Ferrocarriles podrían ser recuperados operativamente explotando el capital contenido en sus miles de hectáreas, propiedades y edificios 'fuera de uso'", apuntaron.

Sin embargo, señalaron que en vez de aprovechar oportunidades para mejorar las condiciones "suspenden servicios, desmantelan la infraestructura, saquean tierras y propiedades, y el país se queda sin trenes, mientras el Organismo que debiera administrarlos se convierte en una gran inmobiliaria".

"Los trabajadores denunciamos la mentira de los políticos municipales, provinciales y nacionales que desmantelan los FFCC que son propiedad federal y al Ejecutivo Nacional por el vil desmanejo y destrucción de los Ferrocarriles Argentinos", concluyeron.