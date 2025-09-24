SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de septiembre 2025 - 08:04

Trenes circulan a 30 km/h por medida de fuerza de maquinistas y hay demoras en todas las líneas

La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Las formaciones avanzan a paso de hombre.

Medida de fuerza afecta el normal funcionamiento de los trenes que circular en el AMBA

La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzan casi a paso de hombre, por lo que hay demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.

Desde temprano, las formaciones avanzan casi a paso de hombre, por lo que hay demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios. Foto: NA.

Las complicaciones podrían profundizarse durante las horas de mayor circulación, en especial en los accesos más utilizados hacia la Ciudad, debido al incremento del flujo vehicular.

El paro convocado por los trabajadores tiene como eje central un reclamo salarial. Desde La Fraternidad señalaron la “ausencia de una propuesta superadora en paritarias” y sumaron otras quejas vinculadas al “deficiente servicio de la ART” y a “los bajos ingresos en determinadas líneas, producto de acuerdos firmados sin consulta previa”.

