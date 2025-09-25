SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de septiembre 2025 - 08:00

Trenes circulan a 30 km/h en varias líneas por medida de fuerza gremial con demoras y cancelaciones

Las líneas de ferrocarril Mitre y Sarmiento se ven afectadas otra vez este jueves por las acciones de los trabajadores del gremio de La fraternidad.

La protesta de La Fraternidad ralentizó los trenes del AMBA a 30 km/h desde el miércoles.
La protesta de La Fraternidad ralentizó los trenes del AMBA a 30 km/h desde el miércoles.

Según informó Trenes Argentinos, esta medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente del servicio ferroviario para sus traslados laborales y personales. La decisión del gremio de maquinistas, que se extenderá durante la jornada de hoy, abarca a las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento, mientras que el tren Roca circula con normalidad, según informó C5N. También se registraron demoras en los servicios Urquiza y Belgrano Sur.

Informate más
paro-cgt-transporte-trenes-colectivos-retiro.jpeg
M&aacute;s de un mill&oacute;n de pasajeros se vieron afectados por demoras y cancelaciones en todas las l&iacute;neas. &nbsp;

Más de un millón de pasajeros se vieron afectados por demoras y cancelaciones en todas las líneas.

El paro técnico, caracterizado por la reducción drástica de la velocidad de las formaciones, alteró los horarios habituales y provoca una vez más una acumulación inusual de personas en los andenes, mientras los trenes avanzaban a un ritmo cercano al paso de hombre.

Medida de fuerza de trenes: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria por el conflicto gremial

La Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa estatal Trenes Argentinos pidieron la conciliación obligatoria por la medida de fuerza que está llevando adelante el gremio ferroviario de La Fraternidad. El planteo fue elevado a la Secretaría de Trabajo de la Nación y apunta a frenar las acciones gremiales que consisten en circular con los trenes a 30 km/h, lo que provoca demoras y cancelaciones en los servicios.

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que la presentación formal se llevó a cabo esta mañana ya que, según aducen, no había sido posible hacerla antes "debido a que el sindicato no se había manifestado oficialmente y anticipado la medida”.

trenes
El Gobierno pidi&oacute; a la Secretar&iacute;a de Trabajo que dicte la conciliaci&oacute;n obligatoria. &nbsp;

El Gobierno pidió a la Secretaría de Trabajo que dicte la conciliación obligatoria.

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulaban este miércoles a 30 kilómetros por hora debido como parte del reclamo gremial que lleva adelante el sindicato ferroviario que incluye a todas las líneas y genera grandes demoras.

Trenes: Transporte pidió a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria

“Con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje”, comentaron desde despachos oficiales a este medio.

Paro de trenes.jpg
Los andenes del AMBA colapsaron por la circulaci&oacute;n reducida de los trenes. &nbsp;

Los andenes del AMBA colapsaron por la circulación reducida de los trenes.

Por el accionar sindical se vieron perjudicados más de un millón de pasajeros, según cálculos oficiales, debido a que las formaciones avanzaban muy lento lo que generaba demoras, alteraciones en los horarios habituales y retrasos en el servicio.

La medida de fuerza por parte de La Fraternidad llega como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a una serie de reclamos que, de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, siguen sin encontrar eco de parte del Gobierno nacional.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias