Trenes circulan a 30 km/h en varias líneas por medida de fuerza gremial con demoras y cancelaciones

Las líneas de ferrocarril Mitre y Sarmiento se ven afectadas otra vez este jueves por las acciones de los trabajadores del gremio de La fraternidad.

La protesta de La Fraternidad ralentizó los trenes del AMBA a 30 km/h desde el miércoles.

El impacto de la protesta sindical de La Fraternidad se hace sentir desde las primeras horas de este jueves, cuando los trenes del área metropolitana de Buenos Aires decidieron dar continuidad a la medida de fuerza iniciada ayer y comenzaron a circular a 30 km/h. Es decir, una velocidad que representa la mitad de la habitual y que generó demoras y cancelaciones en todas las líneas principales.

Según informó Trenes Argentinos , esta medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente del servicio ferroviario para sus traslados laborales y personales. La decisión del gremio de maquinistas, que se extenderá durante la jornada de hoy, abarca a las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento , mientras que el tren Roca circula con normalidad , según informó C5N. También se registraron demoras en los servicios Urquiza y Belgrano Sur.

El paro técnico , caracterizado por la reducción drástica de la velocidad de las formaciones, alteró los horarios habituales y provoca una vez más una acumulación inusual de personas en los andenes, mientras los trenes avanzaban a un ritmo cercano al paso de hombre.

La Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa estatal Trenes Argentinos pidieron la conciliación obligatoria por la medida de fuerza que está llevando adelante el gremio ferroviario de La Fraternidad. El planteo fue elevado a la Secretaría de Trabajo de la Nación y apunta a frenar las acciones gremiales que consisten en circular con los trenes a 30 km/h, lo que provoca demoras y cancelaciones en los servicios.

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que la presentación formal se llevó a cabo esta mañana ya que, según aducen, no había sido posible hacerla antes "debido a que el sindicato no se había manifestado oficialmente y anticipado la medida”.

Trenes: Transporte pidió a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria

“Con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje”, comentaron desde despachos oficiales a este medio.

Por el accionar sindical se vieron perjudicados más de un millón de pasajeros, según cálculos oficiales, debido a que las formaciones avanzaban muy lento lo que generaba demoras, alteraciones en los horarios habituales y retrasos en el servicio.

La medida de fuerza por parte de La Fraternidad llega como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a una serie de reclamos que, de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, siguen sin encontrar eco de parte del Gobierno nacional.