El impacto de la protesta sindical de La Fraternidad se hace sentir desde las primeras horas de este jueves, cuando los trenes del área metropolitana de Buenos Aires decidieron dar continuidad a la medida de fuerza iniciada ayer y comenzaron a circular a 30 km/h. Es decir, una velocidad que representa la mitad de la habitual y que generó demoras y cancelaciones en todas las líneas principales.
Trenes circulan a 30 km/h en varias líneas por medida de fuerza gremial con demoras y cancelaciones
Las líneas de ferrocarril Mitre y Sarmiento se ven afectadas otra vez este jueves por las acciones de los trabajadores del gremio de La fraternidad.
-
El Gobierno pidió la conciliación obligatoria por el conflicto gremial en los trenes
-
Trenes circulan a 30 km/h por medida de fuerza de maquinistas y hay demoras en todas las líneas
Según informó Trenes Argentinos, esta medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente del servicio ferroviario para sus traslados laborales y personales. La decisión del gremio de maquinistas, que se extenderá durante la jornada de hoy, abarca a las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento, mientras que el tren Roca circula con normalidad, según informó C5N. También se registraron demoras en los servicios Urquiza y Belgrano Sur.
El paro técnico, caracterizado por la reducción drástica de la velocidad de las formaciones, alteró los horarios habituales y provoca una vez más una acumulación inusual de personas en los andenes, mientras los trenes avanzaban a un ritmo cercano al paso de hombre.
Medida de fuerza de trenes: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria por el conflicto gremial
La Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa estatal Trenes Argentinos pidieron la conciliación obligatoria por la medida de fuerza que está llevando adelante el gremio ferroviario de La Fraternidad. El planteo fue elevado a la Secretaría de Trabajo de la Nación y apunta a frenar las acciones gremiales que consisten en circular con los trenes a 30 km/h, lo que provoca demoras y cancelaciones en los servicios.
Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que la presentación formal se llevó a cabo esta mañana ya que, según aducen, no había sido posible hacerla antes "debido a que el sindicato no se había manifestado oficialmente y anticipado la medida”.
Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulaban este miércoles a 30 kilómetros por hora debido como parte del reclamo gremial que lleva adelante el sindicato ferroviario que incluye a todas las líneas y genera grandes demoras.
Trenes: Transporte pidió a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria
“Con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje”, comentaron desde despachos oficiales a este medio.
Por el accionar sindical se vieron perjudicados más de un millón de pasajeros, según cálculos oficiales, debido a que las formaciones avanzaban muy lento lo que generaba demoras, alteraciones en los horarios habituales y retrasos en el servicio.
La medida de fuerza por parte de La Fraternidad llega como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a una serie de reclamos que, de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, siguen sin encontrar eco de parte del Gobierno nacional.
- Temas
- Trenes
- Transporte
- Buenos Aires
Dejá tu comentario