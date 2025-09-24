Medida de fuerza de trenes: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria por el conflicto gremial







Transporte hizo la presentación ante la Secretaría de Trabajo luego de que La Fraternidad pusiera en marcha una medida de fuerza que consiste en la circulación de los trenes a baja velocidad.

La medida de fuerza afectó las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza.

La Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa estatal Trenes Argentinos pidieron la conciliación obligatoria por la medida de fuerza que está llevando adelante el gremio ferroviario de La Fraternidad. El planteo fue elevado a la Secretaría de Trabajo de la Nación y apunta a frenar las acciones gremiales que consisten en circular con los trenes a 30 km/h, lo que provoca demoras y cancelaciones en los servicios.

Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que la presentación formal se llevó a cabo esta mañana ya que, según aducen, no había sido posible hacerla antes "debido a que el sindicato no se había manifestado oficialmente y anticipado la medida”.

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulaban este miércoles a 30 kilómetros por hora debido como parte del reclamo gremial que lleva adelante el sindicato ferroviario que incluye a todas las líneas y genera grandes demoras.

Trenes: Transporte pidió a Trabajo que dicte la conciliación obligatoria “Con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración de un representante del sindicato, se pudo hacer oficial el pedido de conciliación para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales, y que la extorsión del gremio no lo afecte en su viaje”, comentaron desde despachos oficiales a este medio.

Por el accionar sindical se vieron perjudicados más de un millón de pasajeros, según cálculos oficiales, debido a que las formaciones avanzaban muy lento lo que generaba demoras, alteraciones en los horarios habituales y retrasos en el servicio. La decisión agrupa a maquinistas y afectó a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza.

La medida de fuerza por parte de La Fraternidad llega como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y a una serie de reclamos que, de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, siguen sin encontrar eco de parte del Gobierno nacional.