Abrieron la bóveda oculta de Santiago Peña en Paraguay: qué encontraron + Agregar ámbito en









La Fiscalía y la Policía ingresaron al compartimento blindado de la mansión del expresidente paraguayo. No encontraron dinero ni objetos de valor y la defensa aseguró que era una habitación de pánico.

Investigadores abrieron la compartimento blindado en la mansión de Santiago Peña sin encontrar objetos de valor. X

La Fiscalía y la Policía de Paraguay lograron abrir este martes la misteriosa bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, en el departamento de Cordillera. Tras dos jornadas de procedimientos, los investigadores ingresaron al compartimento de alta seguridad y constataron que no había dinero en efectivo ni objetos de valor. Según la defensa del exmandatario, el recinto funcionaba como una habitación de pánico.

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El acceso se concretó después de un allanamiento iniciado el domingo, cuando los agentes descubrieron una estructura escondida detrás de una pared falsa. El compartimento contaba con dos puertas blindadas y un sofisticado sistema de seguridad, que impidió completar el ingreso durante el primer operativo. Los investigadores lograron abrir la primera puerta, pero la segunda presentó dificultades técnicas.

La apertura definitiva se produjo este martes, luego de que Peña, a través de su abogado, indicara dónde se encontraba la llave de seguridad. La fiscala Silvia González explicó que el exmandatario colaboró con el procedimiento y permitió que los agentes accedieran al recinto. La inspección confirmó que el espacio estaba vacío, aunque los investigadores secuestraron computadoras y otros dispositivos para analizarlos en el marco de la causa.

La mansión quedó bajo administración estatal Tras el operativo, la residencia pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), organismo encargado de gestionar propiedades sometidas a medidas judiciales. La institución asumió la custodia del inmueble luego de que los efectivos militares que lo vigilaban fueran relevados de esa tarea.

La mansión también está bajo investigación por su financiamiento y los créditos recibidos de Ueno Bank. Según los datos incorporados a la causa, Peña obtuvo en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos de la entidad por un total de 3.548 millones de guaraníes, destinados a financiar su vivienda de verano. Las cuotas mensuales ascendían a unos 239 millones de guaraníes.

La investigación por el colapso de Ueno Bank La apertura de la bóveda se enmarca en la investigación por la crisis de Ueno Bank, entidad intervenida el 3 de noviembre tras detectarse problemas de solvencia. El colapso financiero afectó a millones de clientes y derivó en pesquisas sobre las operaciones del banco, sus vínculos empresariales y los posibles beneficios recibidos durante la gestión de Peña. Los fiscales buscan determinar si existieron irregularidades financieras y si el exmandatario utilizó su posición institucional para favorecer los intereses de la entidad. En paralelo, los investigadores realizaron otros procedimientos en domicilios y dependencias vinculadas con la causa, donde incautaron documentos, teléfonos, computadoras y registros de cámaras de vigilancia.

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