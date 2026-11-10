León XIV en Palermo: las frases más destacadas del Papa a los jóvenes

En la vigilia de Palermo, el Papa cuestionó los ídolos del dinero, el éxito y las redes sociales. También llamó a levantarse de las caídas, acercarse a la Iglesia y vivir la santidad a través de la solidaridad.

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo , donde pronunció un mensaje centrado en la libertad, la fe y los desafíos de las nuevas generaciones. Ante más de un millón de personas, el Pontífice llamó a no dejarse dominar por el dinero, la popularidad, la apariencia y los placeres que pueden convertirse en formas de esclavitud.

Durante su discurso, también invitó a quienes se alejaron de la Iglesia a regresar sin miedo, reivindicó el perdón y convocó a los jóvenes a comprometerse con los más vulnerables. A partir de una historia bíblica sobre tres jóvenes que se negaron a adorar una estatua, León XIV construyó una reflexión sobre los “ídolos de nuestro tiempo” y la necesidad de conservar la libertad.

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en redes sociales.

Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias.

Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado. ”

“Hay un lugar para ti en la Iglesia”

“A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta también es tu casa. No tenés que fingir que todo está bien ni tener la vida resuelta para acercarte.

Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ‘bienvenido’, sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de él.”

El perdón y la posibilidad de volver a empezar

“Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. ¡Déjense transformar por Cristo! Cuánto bien hace saber que nuestros pecados pueden ser perdonados.”

“A eso quisiera invitarlos esta noche: a ser santos”

“Y a eso quisiera invitarlos esta noche: a ser santos. Los santos también conocieron sus debilidades, pero fue la gracia de Dios la que transformó sus vidas y les enseñó a amar.”

El llamado a la solidaridad y a ayudar a los más vulnerables

“Compartan el pan con quien tiene hambre, abran sus puertas a quien no tiene hogar, visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar. Existen también sufrimientos que no se ven: una persona que necesita un consejo o una corrección, alguien que espera una palabra de consuelo. ¡Cuántas ocasiones nos ofrece el Señor para ser como Él!”