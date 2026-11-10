Las mejores fotos y videos del tercer día del papa León XIV en la Argentina

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una serie de postales que tuvieron como protagonistas a los fieles, los encuentros espontáneos y los momentos de emoción. Desde su llegada al aeropuerto, donde saludó a las autoridades y se acercó a un grupo de chicos que lo esperaba, hasta su recorrido en papamóvil por las calles y el predio de FAdeA.
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La celebración en FAdeA convocó a más de 650.000 fieles. Las imágenes de la llegada del Pontífice, la multitud y los momentos más destacados de la misa.
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El punto central de la jornada fue la misa celebrada en la Fábrica Argentina de Aviones, que convocó a más de 650.000 personas de distintos puntos del país. La multitud, los gestos del Pontífice y los pasajes más destacados de la ceremonia quedaron reflejados en las imágenes de una jornada histórica para Córdoba.
Una multitud recibió a León XIV en FAdeA
Desde temprano, miles de personas se acercaron al predio para participar de la misa encabezada por el Papa. La espera estuvo acompañada por música, canciones y momentos de oración, en una convocatoria que reunió a familias y peregrinos de distintas provincias.
El Pontífice llegó a bordo del papamóvil y recorrió el lugar para saludar y bendecir a los fieles, que lo recibieron entre aplausos, banderas y muestras de emoción.
Durante la celebración, León XIV recordó a distintas figuras religiosas vinculadas con la Argentina, entre ellas Mama Antula y el Cura Brochero. En su mensaje, destacó el compromiso de quienes llevaron adelante su misión evangelizadora y convocó a los fieles a seguir su ejemplo.
"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!", expresó el Papa hacia el cierre de su homilía, en uno de los momentos centrales de la misa.
El gesto de León XIV con Julieta Maldonado, la joven con piel de cristal que emocionó en Córdoba
Un momento especial se vivió durante la llegada del papa León XIV al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, cuando el Pontífice se acercó a saludar a Julieta Maldonado, una joven de 28 años que convive con epidermólisis bullosa distrófica, conocida popularmente como “piel de cristal”. La cordobesa estuvo acompañada por su mamá y pudo compartir unos minutos con el Papa antes de la misa multitudinaria.
Julieta, conocida en las redes sociales como “La Güera”, utiliza sus plataformas digitales para contar cómo es su vida con esta enfermedad genética poco frecuente y ayudar a que más personas conozcan sus características. Su encuentro con León XIV se produjo cuando el religioso llegó al predio para participar de la celebración.
Las imágenes de la llegada del Pontífice, la multitud reunida en FAdeA y los momentos de la ceremonia reflejan la magnitud de una jornada que marcó el segundo gran encuentro de León XIV con los fieles durante su visita a la Argentina.