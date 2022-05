Convocan a Veteranos de Malvinas a hacer arqueología en campos de batalla del siglo XIX

El proyecto está basado en experiencias exitosas que se realizan en países como el Reino Unido y EEUU. Por ejemplo¨, "Waterloo Unocovered", "American Veterans Archaeology Recovery" y "Operation Nightingale", entre ellas. En Argentina, los sitios elegidos para realizarlo son los de las batallas de Vuelta de Obligado (1845), Cepeda (1859), Pavón (1861), Cañada de Gómez (1861), San Carlos (1872) y La Verde (1874).

"No está determinado el efecto concreto que tiene la arqueología en la salud mental, pero sí se sabe que es positivo", contó Leoni al abrir la disertación, y añadió que buscan "llegar a los veteranos para hacer un aporte positivo en términos terapéuticos". "La arqueología militar permite crear una empatía directa con ellos", explicó el académico en otro pasaje de su alocución.

Vuelta de Obligado.jpg El sitio donde se desarrolló la Batalla de Vuelta de Obligado, en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, es uno de los escenarios elegidos para que los Veteranos de Malvinas participen en excavaciones arqueológicas.

A su turno, la licenciada Bermolen comentó que los VGM "no tuvieron ninguna atención cuando volvieron" del conflicto y afirmó que "lo que no se atendió en su momento deja secuelas". Al respecto, marcó como un quiebre la apertura de un centro de Salud Mental del Ejército para Veteranos de Malvinas en 2004, al tiempo que destacó la figura del médico psiquiatra y veterano de Guerra Martín Bourdieu por su lucha en pos de la salud mental dentro de las FFAA.

Luego, añadió que en los últimos años los veteranos tuvieron mucho más lugar en la sociedad y que hubo diversos cambios desde el campo político y también del de la salud. Con respecto al proyecto, Bermolen lo presentó como "un disparador". "Antes los militares no se podían enfermar, no podían tramitar duelos. Por suerte esto he cambiado. La idea de que lo más valiente de un soldado es pedir ayuda tiene que ver con el cambio de paradigma de las FFAA", finalizó.

Por su parte, Ávila dijo que "el campo de batalla aparece como interesante por el espacio común. "Pensamos la importancia de que la arqueología tiene el foco puesto en una misión en concreto", agregó, y sostuvo que el proyecto podría conllevar "el placer del posible hallazgo".

Entre las particularidades que ofrece "VGM, arqueología y salud mental", sus creadores destacaron a los campos de batalla como representación; la empatía con el sujeto histórico; el foco en una misión; la actividad al aire libre; el placer del hallazgo; el espacio común; el espacio libre para la reflexión y distintos efectos benéficos, como compartir jornadas enteras de camaradería, incluyendo fogones y otras actividades. En paralelo, la puesta también pretende hallar similitudes y diferencias entre veteranos de distintos conflictos.

Landa, por su parte, realizó un breve recorrido por los antecedentes históricos de la disciplina y anticipó que "los trabajos serán de distinta índole" -como el reconocimiento de territorios, por ejemplo-, que también planean hacerlo en sitios donde estuvieron emplazados fortines y asentamientos militares y que esperan ponerlo en marcha entre octubre y noviembre de este año, cuando las temperaturas no son tan hostiles.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdy-Rc_AXOG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJhhgjwTqhVJsISVlf06mQiC9kW4ErYemE28KYZA9vZBOnDbmCtuNFV6r1kVpGH1mgGKjV74pxEV8g86U6brC1isLPSFLoK9Y2K9SPZBdm8fFiV3YunWoEX66hK77hS9ToZBlRnPSZC28QseNBJfsNM0WI3wEmAZDZD View this post on Instagram A post shared by Objetos Memoria Malvinas (@objetos_memoria_malvinas)

Durante el evento también se transmitió un video del Veterano de Guerra inglés y psicólogo Dave Jackson, quien, además, forma parte de la obra teatral "Campo Minado". Jackson manifestó su apoyo y remarcó la importancia de los objetos a la hora de contar sus historias. A modo de muestra, eligió al disco "The Final Cut", de Pink Floyd, como el elemento que lo conecta directamente con el Conflicto del Atlántico Sur.

El Equipo Arqueológico Memoria de Malvinas se conformó con la idea de resguardar el patrimonio de Malvinas y colaborar en la difusión de las historias de lo veteranos. Para eso, los investigadores crearon un proyecto que se llama "Malvinas, objetos portadores de Memoria", que consiste en entrevistar a VGM a través de distintos objetos que utilizaron en el frente: un casco, una zapatilla, una granada, etc. Hasta el momento ya llevan más de 50 testimonios recabados -varios de ellos disponibles en YouTube- y buscan llegar a al menos una muestra del 10% de los soldados que formaron parte del teatro de operaciones.