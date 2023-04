Manifestación en Rosario: la comunidad educativa pidió que cese la violencia narco

La iniciativa de reclamar por mayor seguridad en las escuelas surgió luego de los últimos ataques narcos el sábado y domingo pasado en los establecimientos José Mármol y el otro en el colegio a perteneciente a la comunidad Qom, donde asistía Máximo Jerez, el niño asesinado en una balacera a principios de marzo.

11-04-2023_docentes_alumnos_alumnas_y_autoridades (2).JPG

"Nos usan como correo para dejar sus amenazas en algo que nosotros no tenemos nada que ver", dijo esta mañana uno de los directivos de la Escuela 84 en declaraciones a la prensa local.

El delegado en Rosario de los docentes agremiados a Amsafé, Juan Pablo Casiello, dijo que lo que pasó en las escuelas públicas el sábado "fue un salto a la impunidad de las bandas narcopoliciales".

"Pasó, justamente en los dos barrios -Ludueña y Empalme Graneros- los más custodiados en Rosario. Si estando tan custodiados pueden balear escuelas, entonces los narcos nos están diciendo que pueden balear con total impunidad a cualquiera a cualquier hora", remarcó el dirigente.

"Semanas atrás se produjo el octavo desembarco de fuerzas federales a los barrios más calientes y no hay solución, la situación de violencia se agravó y hoy tenemos más muertos y más violencia", denunció en el mismo sentido.

En una plaza colmada de padres, alumnos, docentes, no docentes y vecinos, entre otros también habló, Ana Rosa Ugarte directora de la escuela 84, cuya fachada fue blanco de una balacera y reclamó a los poderes gubernamentales, "que no esperen que maten a otro pibe porque los narcos se están metiendo con nuestros alumnos. Con las escuelas no", dijo.