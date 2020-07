Por qué hoy es Día de los Intereses Argentinos en el Mar

View this post on Instagram

DÍA DE LOS INTERESES ARGENTINOS EN EL MAR Hoy conmemoramos el Día de los Intereses Argentinos en el mar, en homenaje al nacimiento del Almirante Segundo Storni, hace 144 años. Pionero en materia de política naval sostenía que despertar la conciencia marítima de un país era bregar por el progreso y bienestar de la Nación. Este año celebramos especialmente el relanzamiento de la iniciativa Pampa Azul, para promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur, con el fin de crear una cultura del mar en la sociedad argentina, fomentar el uso sostenible de los bienes naturales marinos y fortalecer el crecimiento de la industria nacional asociada. #díadelosinteresesargentinosenelmar #marargentino #atlanticosur #almirantestorni #armada #armadaargentina #pampaazul