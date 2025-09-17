Marcha Federal Universitaria 2025: horarios, cortes y puntos de concentración







Estudiantes, docentes y sindicatos confluyen en el Congreso contra el veto presidencial al financiamiento universitario. Desde el mediodía habrá cortes y concentraciones.

La Marcha Federal Universitaria reunirá a estudiantes, docentes y sindicatos frente al Congreso. ANRED

La Ciudad de Buenos Aires será hoy escenario de una nueva Marcha Federal Universitaria. La concentración comenzará a las 17 hs, donde estudiantes, docentes, no docentes y sindicatos comenzarán a movilizarse desde diferentes puntos para confluir en el Congreso de la Nación. El acto central está previsto a las 18 hs, bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Los reclamos y el trasfondo político La protesta responde al veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, cuestionado por no especificar fuentes de recursos, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 24.156. En paralelo al acto, la Cámara de Diputados debatirá el rechazo a la decisión del Ejecutivo.

antorchas marcha universitarias.jpeg Columnas de distintas facultades y gremios confluyeron bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, afirmó: “El miércoles los diputados tienen la posibilidad de hacer historia con la enorme responsabilidad de garantizar una universidad pública de calidad”. Además, advirtió: “El anuncio del Presidente sobre el aumento al presupuesto para las universidades no es más que otra puesta en escena de este Gobierno, sin ningún sustento de fondo”.

Quiénes participan de la marcha La convocatoria incluye a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la CGT, la CTA, ATE, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) y trabajadores del Hospital Garrahan, estos últimos con un reclamo paralelo por la ley de emergencia pediátrica. También estarán presentes organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FUBA (@conduccionfuba) Mapa de cortes y concentraciones Las inmediaciones al Congreso permanecerán con cortes entre las 14 y las 19, afectando Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. FUBA: 14.30, Plaza Houssey.

Facultad de Derecho: 13, escalinatas.

Facultad de Ciencias Sociales: 13.30, Santiago del Estero 1029.

Filosofía y Letras: 14.30, Av. de Mayo y San José.

FATUN: 14.30, Av. de Mayo y San José.

Frente de Izquierda: 12, Montevideo y Rivadavia.

UTEP: 15, Solís e Yrigoyen.

CGT, CTA y ATE: 14, San José y Av. de Mayo.

Madres de Plaza de Mayo: 14.30, Hipólito Yrigoyen 1584.

PJ y UCR: Tucumán y Callao. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Universidad Nacional de San Martin (@unsamoficial) La previa: un apagón simbólico y huelga en el Garrahan El martes por la noche, universidades como la de San Martín, la de La Matanza y la propia FUBA realizaron apagones simbólicos. Las imágenes circularon en redes sociales con un mismo mensaje: convocar a la comunidad educativa y a la sociedad en general a defender la universidad pública. En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro. La huelga comenzó este miércoles a las 7 de la mañana, sumándose así a la movilización que confluirá en la Plaza del Congreso.