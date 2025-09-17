La Verificación Técnica Vehicular bonaerense ahora cuenta con una página oficial completamente renovada . Ahora te permite acceder a turnos, vencimientos, historial de revisiones y datos de una manera mucho más centralizada, con la posibilidad de tener un perfil personalizado para cada persona.

El rediseño busca que los trámites sean mucho más simples y seguros para los conductores desde las computadoras o los celulares. Además, amplía la información disponible para que cada usuario pueda encontrar su planta más cercana.

El nuevo portal oficial de la VTV, disponible en vtv.gba.gob.ar , cuenta con herramientas que antes no estaban integradas . Desde un único acceso se pueden pedir turnos, revisar vencimientos y hasta verificar todo el historial de inspecciones del vehículo. También incluye un servicio digital de atención personalizada que responde dudas y gestiona solicitudes en línea.

Otra función muy destacada y que ya era necesaria es el mapa interactivo , que cuenta con la ubicación de cada planta oficial, para que puedas chequear que sucursal te conviene más.

Además el Ministerio de Transporte bonaerense aprovechó la actualización para reforzar el control sobre las páginas ilegales que ofrecen servicios fraudulentos. La web renovada te permite radicar denuncias directamente desde ahí para que puedas seguir su estado, lo que se suma a los operativos para desactivar las plataformas falsas. En las últimas semanas se presentaron 227 denuncias ante la Justicia contra perfiles ilegales en redes sociales.

La actualización de la plataforma es parte de una gran estrategia pensada para modernizar y unificar la información pública vinculada a la VTV. Este sistema concentra en un solo lugar todos los datos necesarios para los conductores y las conductoras, además de que mejora la seguridad del proceso y reduce las posibilidades de que se cometa un fraude.