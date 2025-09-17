Así fue la tremenda caída del escenario de Catherine Fulop durante el show de Erreway







Fernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Fulop fueron algunos de los actores que aparecieron por sorpresa en el show.

Catherine Fulop protagonizó un duro accidente.

Erreway sigue con sus shows en el Movistar Arena y no paran de emocionar a su público. De hecho, en la presentación de este miércoles, la banda sorprendió a la gente, ya que invitaron a muchos ex protagonistas de la exitosa serie.

Fernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Catherine Fulop fueron algunos de los actores que aparecieron en el show. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado porque Catherine hizo asustar a todos.

Es que en un momento de la noche, la actriz subió para hacer su parte y mientras hablaba, se cayó del escenario provocando el grito de los fanáticos y la preocupación de Camila Bordonaba, que estaba en escena junto a ella.

Cómo fue la caída de Catherine Fulop del escenario del Movistar Arena "¿Dónde estás, hijita?", se la escuchó decir a Fulop poquito antes de la caída. La actriz estaba interpretando junto a Camila un diálogo del papel que supo protagonizar en Rebelde Way, pero no esperaba vivir ese momento.

En ese mismo momento, Marizza, como todos la recuerdan en la novela, se asustó y gritó: "¡Guarda, la put* madre!". Lejos de abandonar la actuación, siguió: "Mamá, no lo puedo creer".

La mamá de Oriana Sabatini fue rápidamente asistida y volvió a aparecer en escena. "Por suerte estoy viva", comentó tratando de llevar tranquilidad. Ante esto, Camila le respondió: "No me dejaste ni agarrarte de la mano. Esto es un papelón". Y, agregó mientras los fanáticos gritaban y alentaban para que el incómodo momento pase: "Mamá, no lo puedo creer. No me dejaste ni abrazarte. Te dije que me esperaras arriba". Catherine Fulop caída Erreway Afortunadamente, Fulop no sufrió heridas y subió nuevamente al escenario para continuar con el show. Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar cientos de comentarios al respecto.