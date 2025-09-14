Los estatales se suman al reclamo de los trabajadores del Garrahan y universidades y pararán este miércoles







Los estatales se sumarán a la movilización contra los vetos en emergencia pediátrica y presupuesto universitario.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se sumará a la protesta de los trabajadores del Hospital Garrahan y de las universidades públicas y parará en rechazo a los vetos del gobierno nacional contra leyes dirigidas a ambos sectores.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, consideró que el accionar de la administración de Javier Milei es "criminal" y remarcó que "no se puede ajustar sobre la salud y la educación". En ese sentido, advirtió que los recortes en estos sectores configuran un escenario en el que “sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”.

Además del paro, este miércoles habrá una marcha frente al Congreso de la Nación para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei contra las leyes de Emergencia de Salud Pediátrica, que incluía recomposición salarial, beneficios impositivos y un refuerzo presupuestario para hospitales pediátricos como el Garrahan; y la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía un aumento del presupuesto actualizado por inflación y mejoras salariales para los docentes.

“El Congreso tiene que rechazar los vetos presidenciales. Frente a la mentira, agresión y difamación del Gobierno, los estatales tenemos la certeza de que nuestros reclamos son absolutamente justos y razonables. El autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso y es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso”, señaló Aguiar.

Desde el sindicato remarcaron que, mientras las partidas presupuestarias de los hospitales públicos cayeron entre un 30 % y un 40 %, los gastos en inteligencia aumentaron. “Están destruyendo el sistema sanitario público. Esta política no la podemos tolerar más, por eso este miércoles vamos a un paro nacional de Salud, donde solamente se van a garantizar guardias mínimas”, añadió el dirigente.

La medida se replicará en todo el país y las conducciones sindicales de cada distrito definirán la modalidad de las acciones y los puntos de concentración. Nueva marcha federal universitaria contra el veto de Javier Milei Previo a la decisión de ATE, el Frente Sindical Universitario confirmó la convocatoria para el próximo miércoles a una nueva marcha federal frente al Congreso nacional para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. Anticipan un final abierto para alcanzar los dos tercios en Diputados que permita dar el primer paso para ratificar la iniciativa, según afirmaron fuentes gremiales a Ámbito. "El poroteo que nosotros tenemos, minuto a minuto, está dando que puede ser para los dos lados (a favor o en contra del veto). Está todo recontrajusto. En principio, tendríamos 166 votos. Hoy por hoy es un número que no nos serviría", anticipó a este medio Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, sindicato de docentes de la UBA, y dirigente de la CONADU. En Diputados se oficializó una sesión para tratareste veto y el de la Emergencia Pediátrica y, en paralelo, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de las altas casas de estudios convocaron a una marcha federal bajo la consigna "Frenemos a Milei. No al veto".