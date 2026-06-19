Marina Mercante: navieros respaldaron la modernización, pero reclaman "reglas parejas" para competir

La Federación de Empresas Navieras Argentinas apoyó una agenda de modernización para el transporte marítimo y fluvial, pero advirtió que cualquier reforma debe garantizar igualdad de condiciones entre operadores locales y extranjeros para evitar distorsiones competitivas.

FENA sostuvo que una actualización del marco normativo puede contribuir a reducir costos logísticos, promover inversiones, aumentar la participación del transporte por agua y mejorar la competitividad de las economías regionales.

La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) expresó su apoyo a una agenda de modernización del transporte marítimo y fluvial, aunque advirtió que cualquier reforma debe garantizar condiciones de competencia equivalentes para todos los operadores que actúan en aguas argentinas .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entidad sostuvo que una actualización del marco normativo puede contribuir a reducir costos logísticos, promover inversiones, aumentar la participación del transporte por agua y mejorar la competitividad de las economías regionales . Sin embargo, remarcó que esos objetivos solo podrán alcanzarse si las nuevas reglas son "razonables, previsibles y equivalentes" para todos los actores del sector.

La posición de FENA surge en medio del debate sobre posibles modificaciones al régimen de la Marina Mercante y del cabotaje nacional. Según la federación, existe preocupación por eventuales cambios que permitan a empresas extranjeras operar en el transporte de cabotaje bajo condiciones regulatorias distintas a las que enfrentan las compañías radicadas en Argentina .

Desde la entidad señalaron que las empresas locales deben cumplir exigencias fiscales, laborales, previsionales y regulatorias que suelen ser más elevadas que las vigentes en otras jurisdicciones. En ese sentido, advirtieron que una apertura sin condiciones equivalentes podría derivar en una competencia desigual .

"La Marina Mercante Argentina no necesita privilegios; necesita reglas parejas para competir. FENA está dispuesta a acompañar toda reforma que genere más carga por agua, menores costos logísticos y mayor inversión, siempre que las condiciones sean equivalentes para todos los operadores que actúan en aguas argentinas" , afirmó el presidente de la federación, Gustavo D'Amico .

El costo logístico, en el centro del debate

FENA sostuvo que la competitividad del transporte por agua no depende únicamente de modificaciones en la legislación marítima, sino también de una revisión integral de los distintos componentes que conforman el costo logístico argentino.

Entre ellos mencionó los costos portuarios, la estiba, el practicaje, el pilotaje, los servicios de remolque, las tasas, la carga tributaria, los aportes laborales y los distintos trámites e inspecciones que enfrenta la actividad.

Según la entidad, si esos factores estructurales no son abordados de manera simultánea, cualquier reforma podría generar un traslado de actividad hacia empresas extranjeras sin resolver los problemas que hoy encarecen la logística nacional.

Además, remarcaron que la competencia es positiva cuando se desarrolla bajo un mismo marco regulatorio, pero alertaron que permitir la operación de compañías sujetas a legislaciones diferentes dentro del mercado doméstico podría provocar una pérdida progresiva de participación de la flota nacional.

Un plan de competitividad para el sector

En paralelo, la federación aseguró que viene impulsando un "Plan Estructural para la Competitividad" basado en cuatro ejes:

Equiparación fiscal

Alivio tributario

Simplificación regulatoria

Modernización del régimen laboral marítimo

La propuesta, señalaron, se encuentra a disposición de las autoridades nacionales, legisladores y demás actores vinculados a la cadena logística.

Para FENA, la modernización de la Marina Mercante debe apuntar a incrementar la carga transportada por vía acuática y mejorar la eficiencia del sistema, pero evitando generar asimetrías que afecten la competitividad de las empresas que actualmente operan bajo bandera argentina.