Scoring en CABA: en qué consiste el proyecto de La Libertad Avanza para cambiar el sistema de puntos de las licencias

La iniciativa, impulsada por la jefa del bloque libertario Pilar Ramírez, busca modificar el sistema para simplificar la recuperación de puntos. El proyecto propone capacitaciones gratuitas, recuperar el 100% de los puntos descontados y reducir los plazos de caducidad e inhabilitación de las licencias.

Luego de los cambios implementados a la ley de VTV en CABA , La Libertad Avanza presentó un nuevo proyecto en la Legislatura porteña enfocado en la seguridad vial. Se trata de una iniciativa que apunta a modificar el sistema de scoring, vigente actualmente sobre las licencias vehiculares, para simplificar el régimen de recuperación de puntos. Qué dice la propuesta.

La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito, es impulsada por la jefa del bloque libertario, Pilar Ramírez, con el objetivo de fortalecer la "finalidad preventiva y educativa" del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores promoviendo "herramientas basadas en la capacitación, la responsabilidad individual y la concientización vial" y reemplazando aspectos de la legislación que, según argumenta, generan "cargas innecesarias para los porteños".

El esquema actual le otorga 20 puntos iniciales a un conductor al momento de obtener su licencia. En caso de cometer una infracción, no solo se le aplican sanciones económicas, sino que además el Estado porteño puede descontarle puntos, sea de forma progresiva o total, de acuerdo a la gravedad del ilícito. En ciertos casos, el 50% de los puntos perdidos pueden recuperarse mediante el pago de la multa, pero también si se realizan cursos arancelados.

Cuando un conductor pierde todos los puntos, CABA le inhabilita la licencia por un período que puede extenderse desde los sesenta días hasta los cinco años , según el tipo de infracción cometida. Además, debe realizar y aprobar un curso de educación vial para poder obtener su licencia nuevamente. El objetivo es, por un lado, sancionar por la vía económica al conductor y, por otro, generar conciencia respecto al riesgo de incumplir una norma de tránsito, con el fin de reducir los accidentes.

En la presentación del proyecto la legisladora se preguntó si, bajo el sistema actual, la intención del Estado es educar o recaudar, ya que los cursos no son de acceso gratuito sino que el infractor debe abonarlos de su propio bolsillo. Pero además, en caso de aprobarlo, la ley indica que no se le reintegra la totalidad de los puntos descontados, sino la mitad.

"Hoy el sistema de scoring funciona como recaudación disfrazada", denunció Ramírez, fiel a la retórica libertaria que la caracteriza. "Cometés una infracción, pagás la multa y para recuperar los puntos te obligan a pagar un curso que solo te devuelve la mitad", se quejó. Por ese motivo, anunció la presentación de una nueva iniciativa "para terminar con esta traba burocrática".

La propuesta busca avanzar con la gratuidad de las capacitaciones y cursos, pero además propone que la recuperación de los puntos sea total. Al aprobar el curso correspondiente a cada infracción, se recupera el 100% de los puntos perdidos, tanto en el caso del titular registral como en el de la persona autorizada que cometió la infracción.

Respecto a la caducidad del descuento parcial de puntos, actualmente la ley la aplica a los 3 años si el conductor no llegó a cero puntos y presenta libre deuda de infracciones. El nuevo proyecto de La Libertad Avanza que ingresó en las últimas horas a la Legislatura porteña busca acortar ese plazo para que caduque a los 18 meses.

Para el caso de que el scoring llegue a cero puntos, la ley actual indica que cuando ocurre por primera vez la inhabilitación de la licencia regirá por 60 días. En caso de que ocurra por segunda vez, se extenderá por 180 días, a la tercera vez durará 2 años y en caso de llegar a cero por cuarta vez impone un plazo de inhabilitación de 5 años.

El texto de Ramírez mantiene el plazo para la primera vez, pero lo reduce de 180 a 120 días en la siguiente escala, luego de 2 años a 180 días y finalmente el plazo máximo pasa de 5 años a 24 meses. La caducidad de la licencia y la obligación de tramitarla de nuevo (a partir de la 2ª vez) se mantienen igual en ambos casos.

¿Educación vial o recaudación?



Hoy el sistema de scoring funciona como recaudación disfrazada: cometés una infracción, pagás la multa y para recuperar los puntos te obligan a pagar un curso que solo te devuelve la mitad. Presentamos un proyecto de ley para terminar con esta… — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) August 10, 2026

"El recupero de puntos debe depender del compromiso del conductor para capacitarse y mejorar su conducta, y no de la imposición de obstáculos adicionales que dificulten el acceso a dicho mecanismo", señala la legisladora. Por ese motivo, propone "que los conductores que cometan infracciones susceptibles de reasignación puedan recuperar la totalidad de los puntos descontados mediante la aprobación de una instancia de capacitación en educación y seguridad vial, de carácter no arancelado y prevista para cada infracción".

Para Ramírez, el esfuerzo exigido al infractor "deja de centrarse en el cumplimiento de requisitos económicos y pasa a consistir en la inversión de tiempo, dedicación y compromiso para adquirir los conocimientos necesarios que contribuyan a una conducción más segura y responsable".

El proyecto no realiza modificaciones a las escalas de descuento de puntos ni al tratamiento diferenciado para las infracciones de mayor gravedad, las cuales continúan excluidas del régimen de reasignación de puntos mediante capacitación. "El objetivo del Estado no es sacarle la plata del bolsillo al porteño, sino tener conductores más seguros. Menos recaudación disfrazada. Más libertad y responsabilidad vial", concluye la legisladora.