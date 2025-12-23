Aseguran que hacer vuelos privados por el país será tan sencillo como ir en auto hasta Mar del Plata

Por las nuevas medidas de desregulación del Gobierno ya no será obligatorio presentar un plan de vuelo en todos los casos. Otros cambios benefician a las líneas aéreas regulares en la contratación de pilotos.

Esta tanda de medidas desregulatorias flexibiliza las tareas y requisitos para los pilotos de diversas categorías de vuelos.

La flamante Resolución 957/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), avanzó otro paso en la desregulación del mercado aeronáutico argentino . Entre otras medidas, la nueva normativa elimina la obligación de presentar un plan de vuelo para la aviación general bajo reglas de vuelo visual (VFR).

En una analogía explícita, a partir de ahora volar un avión privado por Argentina será tan sencillo como subirse al auto y manejar hasta Mar del Plata , sin necesidad de contar con la aprobación de un organismo estatal.

Estas modificaciones regulatorias, promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , forman parte del avance desregulador en el sector aeronáutico, que -según el Gobierno- permitirá impulsar una mayor eficiencia operativa, facilitar el ingreso de nuevos operadores y reducir la carga de trámites que históricamente caracterizaron a la actividad aérea en el país.

Una de las medidas más relevantes de la nueva normativa es la citada eliminación de la presentación obligatoria del plan de vuelo para los vuelos privados dentro del territorio nacional cuando se opera bajo el sistema VFR.

Hasta ahora, incluso para un vuelo recreativo, escuelas de vuelo o empresas de fumigación, en cada caso es necesario tramitar ante ANAC un plan detallado de vuelo que incluye ruta, destino y diferentes datos técnicos. Esta es una exigencia percibida como una carga de papeleo innecesaria para operadores de pequeñas aeronaves.

Con la nueva normativa estas exigencias desaparecerán a partir del 1 de marzo de 2026, lo que libera a los pilotos de este tipo de vuelos de trámites previos y agiliza enormemente el acceso a la actividad aérea no comercial.

El ministro Sturzenegger sintetizó esta parte de la resolución con una frase que rápidamente se viralizó en redes: “Ahora el Estado no te va a preguntar más adónde vas”, dijo en X.

Y añadió que “ya no será obligatorio presentar un plan de vuelo, como tampoco tenés que presentarle al Estado un plan de viaje cuando te subís a tu auto para ir a Mar del Plata”.

“No es reinventar la rueda; en Estados Unidos y países de Europa se opera así”, añadió.

No obstante, esta liberalización no es absoluta. “La única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S. En esa zona para no tener que presentar plan de vuelo se necesitará contar con un sistema de tecnología ADSB que permite el tracking en tiempo real de aeronaves”, completó el ministro.

La presentación de plan de vuelo seguirá siendo obligatoria solamente para vuelos que requieran servicio de control de tránsito aéreo (con algunas excepciones), cruces de fronteras internacionales y operaciones en áreas designadas para servicios de búsqueda y salvamento, según detalla la resolución.

Por otro lado, se elimina la prohibición del vuelo visual nocturno (VFR nocturno) en todo el territorio para aquellos pilotos y aeronaves que cumplan con las condiciones de certificación pertinentes, ampliando sensiblemente las posibilidades operativas de la aviación general en Argentina.

Este es un tipo de vuelo que se realiza bajo las Reglas de Vuelo Visual, pero durante la noche, donde el piloto depende de las referencias visuales del entorno (luces de ciudades, horizonte, entre otras) y los instrumentos, requiriendo una habilitación especial debido a la complejidad y los mayores riesgos de desorientación espacial en la oscuridad.

Flexibilizan los requerimientos para los pilotos

Otras medidas de desregulación incluyen la posibilidad de operar aeronaves de menor porte (menos de diez pasajeros) con un solo piloto, siempre que cuenten con sistemas de piloto automático de tres ejes aprobados por ANAC, flexibilización que puede abaratar de forma considerable los costos operativos de pequeñas aerolíneas o compañías no regulares.

La instrumentación del sistema denominado SPO (Single Pilot Operations) es un esquema que se viene aplicando a nivel internacional, aunque no está exento de polémicas. Los representantes de los pilotos a nivel global alertaron sobre los riesgos que implica esta medida: IFALPA (International Federation of Air Line Pilots Associations), ECA (European Cockpit Association) y ALPA (Air Line Pilots Association), advirtieron en 2024 que las operaciones con un solo piloto significan aumentar la carga de trabajo del único que permanece a bordo, entre otros riesgos para la seguridad.

En cuanto a la formación y el mercado laboral aeronáutico, la normativa actualiza las licencias contempladas en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) suprimidas por la nueva Parte 61, como la antigua licencia comercial de primera clase que exigía 900 horas de vuelo para operar vuelos comerciales.

Estas últimas dos medidas implican ajustar la normativa local a estándares internacionales. Así, las licencias habilitadas para piloto privado, requieren un mínimo de 40 horas de vuelo; piloto comercial, exige 200 horas; y para piloto de transporte de línea aérea, requiere 1.500 horas de experiencia.

Desde las líneas aéreas regulares esta decisión fue celebrada también ya que reduce barreras de entrada para futuros pilotos y mejora las posibilidades de cubrir más fácilmente vacantes en un segmento altamente especializado y con oferta insuficiente de profesionales.

El mercado argentino, al igual que otros en la región, enfrenta un creciente déficit de pilotos calificados que limita la expansión de rutas y la competitividad de las aerolíneas.

Desde el punto de vista de las empresas, la actualización normativa que elimina requisitos excesivos asociados a licencias y reduce barreras para la formación profesional en línea con estándares globales ampliará la oferta de pilotos disponibles para el mercado aerocomercial, según explicaron a Ámbito en una línea aérea.

También destacan que al simplificar los requisitos de documentación operativa, manuales y equipamientos mínimos para operadores no regulares, la normativa facilita que pequeñas aerolíneas emergentes entren en el mercado o amplíen su presencia.