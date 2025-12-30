El Gobierno autorizó a otra empresa para operar en el servicio de rampas en aeropuertos de todo el país

La habilitación se otorgó bajo un esquema regulatorio actualizado que impulsa la competencia y exige el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad. Es la segunda autorización en menos de una semana.

El Gobierno habilitó a una nueva compañía a operar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general en todo el territorio argentino. Se trata de American Jet Sociedad Anónima , que se convirtió así en la segunda empresa autorizada en el lapso de una semana para este tipo de prestaciones en los aeropuertos del país.

La decisión quedó plasmada en la disposición 48/2025, mediante la cual se otorgó la autorización tras constatar que la firma cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. El pedido de American Jet se encuadró en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado por el decreto 599 de julio del año pasado, que fija los procedimientos para obtener habilitaciones en este segmento.

Según lo establecido en la disposición firmada por el Subsecretario de Transporte Aéreo, la empresa quedó facultada a brindar servicios operacionales y de rampa en general en los aeropuertos del país. La autorización tendrá una vigencia de 15 años , con renovación automática, siempre que la compañía mantenga el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional previstos por la regulación.

En los considerandos de la medida se recordó que, mediante la resolución 49 del 7 de noviembre de 2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía , se aprobó el “Proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”, marco bajo el cual se evaluó la solicitud.

La autorización se apoyó además en los informes técnicos favorables elaborados por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civíl (ANAC) , que verificaron que la empresa acreditó la capacidad técnica y económico-financiera necesaria. Entre los requisitos cumplidos figuró la presentación de la documentación exigida por el artículo 105 del Código Aeronáutico, en el marco de la Ley 17.285 y sus normas complementarias.

La disposición también dejó asentado que la responsabilidad sobre la certificación y la vigilancia de la seguridad operacional quedará en cabeza de la Autoridad Aeronáutica, conforme a lo dispuesto por el decreto 599/2024.

Días atrás, la Subsecretaría dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA había otorgado una habilitación similar a la empresa CrossRacer Ramp Sociedad Anónima. En ese caso, la autorización fue formalizada mediante la disposición 45/2025, luego de que se comprobara que la firma cumplía con los requisitos establecidos por el Código Aeronáutico y su reglamentación.

De acuerdo con los informes técnicos de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la ANAC, CrossRacer Ramp demostró contar con la capacidad técnica y económica-financiera para realizar tareas de asistencia a aeronaves, pasajeros y tripulaciones, tanto en arribos como en partidas, en las terminales aéreas del país.

En paralelo, el Ministerio de Economía también autorizó a LATAM Airlines Group S.A., de bandera chilena, a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y cargas en la ruta Buenos Aires–Santiago de Chile–Río de Janeiro. La medida fue instrumentada a través de la disposición 47/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La habilitación a LATAM se sustentó en el Código Aeronáutico, los decretos 50/2019 y 599/2024, y en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile. Entre ellos, se destacaron las Actas de Reunión de Consulta firmadas en 1996 y 2002, así como el Memorándum de Entendimiento suscripto en abril de 2024. Con dictamen favorable de laDNTA y la intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, la disposición autorizó a la aerolínea a explotar servicios regulares combinados de pasajeros y cargas en ambos sentidos de la ruta, conectando Argentina, Chile y Brasil.