Éxodo turístico por Navidad y Año Nuevo en los aeropuertos y terminales del país

La medida de fuerza de los controladores aéreos se realizó en un contexto de reclamos salariales. Con la reactivación, los vuelos volvieron a la normalidad.

Luego de que el Gobierno dispusiera la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos , comenzó el esperado movimiento de pasajeros por las fiestas , con aeropuertos colmados y vuelos que retomaron su funcionamiento normal en todo el país. La decisión oficial desarticuló un paro que amenazaba con extenderse durante los días previos a Navidad y Año Nuevo , y permitió a las aerolíneas reordenar sus operaciones.

La medida de fuerza, que había sido anunciada con antelación y contemplaba interrupciones escalonadas hasta fin de mes, quedó sin efecto a partir de este martes a las 8 de la mañana.

Desde ese momento, los servicios comenzaron a regularizarse en las principales terminales aéreas, especialmente en Aeroparque y Ezeiza , donde se concentró gran parte del flujo de viajeros.

En las primeras horas del día, numerosos pasajeros se acercaron a los aeropuertos para retomar planes que habían quedado en suspenso. Familias, parejas y grupos de amigos iniciaron escapadas tanto por vacaciones como para reencontrarse con seres queridos en distintos destinos del país y del exterior.

“Es lo que esperamos durante todo el año para hacer este viaje, estábamos contando los días”, relató Joaquín en diálogo televisivo con C5N, antes de partir rumbo a Brasil junto a su familia para pasar Nochebuena y Navidad .

Otras personas optaron por destinos nacionales: una mujer que viajaba con sus hijos explicó que eligieron San Martín de los Andes para celebrar las Fiestas junto a su hermana.

El conflicto gremial

El paro de los controladores aéreos había sido anunciado a mediados de diciembre en el marco de un reclamo salarial. El gremio exigió una recomposición de haberes en línea con la inflación y sostuvo que durante el año se produjo una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Ante la falta de avances en las negociaciones paritarias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el sindicato avanzó con “medidas legítimas de acción gremial”.

El cronograma original incluía interrupciones en vuelos comerciales, ejecutivos y de aviación general hasta el 29 de diciembre. De hecho, las protestas comenzaron el miércoles 17 y continuaron el jueves 18, jornadas en las que, según ATEPSA, más de 24.000 pasajeros resultaron afectados en plena temporada alta.

Conciliación obligatoria y normalización de los vuelos

Con la intervención del Gobierno y la imposición de la conciliación obligatoria por 15 días, el esquema de paros quedó suspendido y las compañías aéreas pudieron reprogramar vuelos y reordenar itinerarios. La decisión oficial buscó evitar un colapso en el transporte aéreo durante una de las semanas de mayor demanda del año.

Los días que estaban previstos para nuevas interrupciones, martes 22, sábado 27 y lunes 29, finalmente no se vieron afectados, lo que permitió que el éxodo por las Fiestas se desarrollara sin mayores inconvenientes y con un clima de alivio entre los viajeros.

De este modo, con el conflicto momentáneamente encauzado, el movimiento turístico de fin de año tomó impulso y volvió a llenar aeropuertos, rutas y destinos tradicionales, marcando el inicio de uno de los períodos más intensos de traslados del calendario argentino.