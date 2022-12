Verano 2023: cómo viajar en auto con tu mascota

La mejor ubicación para colocarlo es en el piso del auto, atrás de los asientos delanteros. Es el lugar más seguro para ellos y además es donde menos calor pasarán durante las horas de sol.

Es importante tener en cuenta que el transportín no es recomendable colocarlo sobre los asientos, aunque se utilice el cinturón de seguridad para amarrarlo, ya que en caso de maniobra brusca o choque, es extremadamente peligroso.

arnés-coche-1.jpg

Cómo viajar en auto con perros medianos

En el caso de que tu perro sea tenga más de 10 kilos, podés optar por dos alternativas:

Que viaje sentado en el asiento de atrás, con un arnés de doble anclaje (nunca simple),que debe estar sujetado a los enganches de los cinturones de seguridad.

Si tenés una camioneta que permita instalarlo en la parte de atrás, deberás instalar un separador de red resistente o rejilla metálica; esta reja separa la parte trasera del espacio para pasajeros, para evitar que tu perro pase a los asientos delanteros del vehículo.

Esta última opción suele proporcionar un mayor grado de libertad de movimiento a tu perro, pero hay que tener en cuenta que no cubre su seguridad al 100%. Por eso se recomienda que, si preferís alguno de estas dos opciones, lo combines con el uso de una jaula de transporte adecuada al tamaño de tu perro. Ésta deberá ir colocada en el baúl, en posición transversal a la marcha.

portada-jaulas.jpg

Un viaje cómodo y limpio con tu perro