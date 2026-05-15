China cerró un acuerdo con la FIFA y transmitirá el Mundial 2026

El convenio incluye otros torneos internacionales. Hasta el momento, se desconocen los términos económicos.

CMG llegó a un acuerdo con FIFA y transmitirá el Mundial 2026.

La empresa estatal China Media Group (CMG) confirmó este viernes que alcanzó un acuerdo con la FIFA para transmitir el próximo Mundial 2026 , destrabando así las negociaciones por los derechos televisivos a menos de un mes del comienzo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

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La información fue difundida por la señal estatal CCTV, que precisó que el convenio también incluirá otros torneos internacionales organizados por la FIFA durante los próximos años.

El paquete adquirido por la cadena china abarcará los Mundiales masculinos de 2026 y 2030 , además de las Copas del Mundo femeninas de 2027 y 2031 .

Según detalló la televisión estatal, el acuerdo otorgó a CMG los derechos exclusivos de transmisión y sublicencia dentro de China continental. La cobertura incluirá televisión abierta, señales pagas, plataformas digitales y servicios móviles .

Hasta el momento, ni la FIFA ni la empresa china dieron a conocer oficialmente los términos económicos del contrato.

Mundial 2026 Imagen: EFE/Adidas

Cuánto costaron los derechos

Pese al hermetismo oficial, el medio chino The Paper, respaldado por el Estado, informó que únicamente los derechos de transmisión del torneo masculino tuvieron un costo cercano a los u$s60 millones. La FIFA no respondió inmediatamente a las consultas realizadas por distintos medios internacionales sobre el acuerdo.

El interés por asegurar la televisación del Mundial se explica también por el enorme mercado futbolístico chino. Según datos difundidos por la cadena estatal, el país cuenta con aproximadamente 200 millones de aficionados al fútbol, una de las mayores bases de seguidores del planeta.

Sin embargo, el seleccionado masculino chino apenas logró clasificarse una sola vez a una Copa del Mundo, en la edición de Corea-Japón 2002. En contraste, el seleccionado femenino tuvo una participación mucho más destacada a nivel internacional.

El antecedente de la selección femenina de China

La selección femenina de China disputó ocho mundiales y alcanzó su mejor actuación en Estados Unidos 1999, cuando llegó a la final del torneo.

En aquella definición cayó frente al seleccionado estadounidense en una tanda de penales que quedó marcada como uno de los encuentros más recordados de la historia del fútbol femenino.

En ediciones anteriores, la señal estatal CCTV había asegurado los derechos televisivos con mucha mayor anticipación.

Habitualmente, la cadena comenzaba semanas antes del torneo con campañas promocionales, contenidos especiales y publicidad vinculada a la Copa del Mundo. Sin embargo, en esta ocasión las negociaciones se extendieron hasta pocas semanas antes del inicio del campeonato.

La FIFA negocia con algunos mercados clave

A comienzos de este mes, la FIFA informó que ya había cerrado acuerdos de transmisión en más de 175 territorios alrededor del mundo.

En aquel momento, las negociaciones con China e India todavía seguían abiertas, lo que generaba incertidumbre debido al enorme peso de ambos mercados en términos de audiencia global.

Finalmente, el acuerdo con la cadena estatal china terminó destrabándose a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.