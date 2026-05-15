La Justicia ordenó al Gobierno que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos + Agregar ámbito en









El juez Alejo Ramos Padilla le exigió a la Jefatura de Gabinete que asegure recursos y servicios esenciales. También alertó sobre posibles demoras o interrupciones en pericias vinculadas a causas por apropiación de menores durante la dictadura.

El BNDG lleva adelante una tarea clave para la identificación de víctimas de la dictadura.

La Justicia dictó este viernes una cautelar interina y ordenó al Gobierno nacional, y en particular al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que garantice el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El fallo llega luego de que miembros del Ministerio Público Fiscal advirtieran sobre la falta de recursos para llevar a cabo tareas periciales en las causas por apropiación de niños y niñas durante la última dictadura. Las partidas asignadas para el 2026 representan apenas el 55,96% de lo solicitado por el organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de La Plata, sostuvo que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó los alcances de la ley 26.548, que entre otros puntos exige asegurar que sus tareas se desarrollen “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.

El pedido de los fiscales por fondos para el Banco de Datos Genéticos La sentencia llega luego de una presentación realizada por Pablo Parenti, Fiscal General de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a raíz de una comunicación de la Directora del BNDG, quien advirtió que el organismo se encuentra en una situación crítica.

Los fiscales aseguraron que la falta de recursos "impacta de manera directa en la posibilidad de los tribunales de avanzar en la resolución de dichas causas” y consideraron "imprescindible remediarlo de inmediato". La omisión del Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, representa "un peligro cierto de perder la pericia esencial en los casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado". Según se indicó, el Presupuesto 2026 aprobado para el año en curso incorporó apenas el 55,96% del monto solicitado por el organismo "lo que resulta insuficiente" para hacer frente a las necesidades del BNDG.

El fallo de la Justicia contra el Gobierno El fallo de Ramos Padilla, fechado el 14 de mayo, remarca que el BNDG cumple una función “esencial e irremplazable” en causas de lesa humanidad, al ser el organismo oficial encargado de producir las pericias genéticas necesarias para identificar hijos e hijas de personas desaparecidas. Además, destacó que los estudios realizados por el BNDG permitieron históricamente restituir identidades apropiadas durante el terrorismo de Estado. Ante la gravedad de la situación, Ramos Padilla le ordenó a Adorni, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que disponga "de manera inmediata" las asignaciones presupuestarias para garantizar "el adecuado funcionamiento" del BNDG, como también la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, insumos críticos y "toda otra medida necesaria para que pueda cumplir en tiempo y forma con sus cometidos institucionales y con los requerimientos judiciales actualmente vigentes".