Hallaron muerta a una chica de 18 en una zanja en La Plata: investigan si fue atropellada y abandonada

La Justicia sospecha que fue abandonada en el lugar tras ser embestida por un auto. Hasta el momento un video es la única prueba sobre el caso, que fue calificado como “averiguación de causales de muerte". Interviene la UFI 12 de delitos culposos.

Eugenia Carril fue encontrada por vecinos en la zona de la esquina de 3 y 96, barrio Aeropuerto.

Una joven de 18 años fue hallada muerta en una zanja esta mañana en la localidad bonaerense de Villa Elvira, partido de La Plata . La principal sospecha de los investigadores es que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

Se trata de Eugenia Cynthia Carril , encontrada por vecinos en la zona de la esquina de 3 y 96 , barrio Aeropuerto , según Infobae. Luego de un llamado al 911, acudieron al lugar efectivos de la comisaría Octava , el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica de La Plata.

El caso fue calificado como “averiguación de causales de muerte" e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de delitos culposos, a cargo del fiscal Fernando Padován.

Los primeros datos de la investigación arrojaron que Eugenia bajó de un colectivo de la línea Este, ramal 14 , en la intersección de 7 y 96.

Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de La Plata captaron el momento y parte de su recorrido a pie hasta que una maniobra imprudente derivó en el accidente. Esa grabación es al momento la única pista para saber qué pasó y quién podría ser el culpable.

La familia impulsó desde anoche una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia. Según trascendió, el cuerpo presenta golpes.

