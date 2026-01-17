SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Máxima de 34 grados, alerta por tormentas y fuertes vientos: cuándo lloverá en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA espera una jornada de verano y posibilidad de lluvias. El SMN indicó alerta amarilla por la llegada de tormentas y vientos para el norte y sur del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con mínima de 17 grados, a la espera de máximas de verano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos para nueve provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este sábado se espera una mínima de 17 y una máxima de 34, indicó el SMN, con probabilidad de tormentas aisladas para la noche (10% al 40%). Para el domingo esta posibilidad de agua se extiende hacia la madrugada con tormentas fuertes (40% al 70%), mientras las marcas se ubican entre los 18 y 27 grados.

clima-tormentas-lluvias.jpg
El lunes tendrá una franja entre los 15 y 24 grados, mientras el martes de 19 a 27, ambos días caracterizados por máximas agradables y sin lluvias cerca.

Alerta por tormentas y fuertes vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevé una acumulación de entre 30 y 50 mm.

A su vez, la misma señal aplica por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz, por velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

