Reforma laboral: del impuesto a los combustibles a obra pública, Diego Santilli acumula reclamos de los gobernadores

Las provincias suman pedidos al ministro del Interior en plenas negociaciones por el proyecto. Advertencias desde distritos aliados, con la coparticipación federal como preocupación central.

Diego Santilli salió a la ruta con el objetivo de colectar los votos necesarios para la reforma laboral. Si bien en la Casa Rosada cunde el optimismo, los gobernadores dialoguistas aprovechan las conversaciones para colar un menú de reclamos variopinto, que va desde la preocupación por la caída de fondos coparticipables hasta la necesidad de reactivar obras, pasando por rutas y cajas previsionales, entre otros.

Chubut , Chaco , Mendoza y San Juan fueron las primeras estaciones de un itinerario que continuará la semana próxima con visitas a Salta, Entre Ríos y Neuquén, distritos comandados por caciques de distintas escuderías. Por ahora, el ministro del Interior sumó gestos, pero también escuchó pedidos que los mandatarios pretenden usar como moneda de cambio en las negociaciones.

La preocupación central gira en torno al impacto que la reforma tendrá sobre Ganancias y su consecuente derrame sobre la coparticipación federal. Entre los cambios, el texto propone bajar las tasas del impuesto a las sociedades: el tramo del 30% al 27% y el tramo del 35% al 31,5%. Atentos a este punto, los jefes provinciales piden desarrollar un esquema de compensación para recuperar parte de esa plata, cuestión que ya analizan en cuarteles libertarios.

Esta semana, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , volvió a la carga con la propuesta para coparticipar el impuesto a los combustibles , una idea que las 24 jurisdicciones plasmaron en un proyecto ley conjunto el año pasado y que finalmente quedó en stand by.

“En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica de impuesto”, planteó Figueroa, quien recibirá a Santilli el próximo 21 de enero. Y completó: “Qué diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer estas obras de infraestructura importante de la provincia de Neuquén”.

Más allá de este ítem, anticipó que avanzará con el ministro del Interior en la firma de un convenio para el pago de la deuda que mantiene el ANSES con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por la armonización de la caja provincial. El sureño reclama más de u$s200 millones que pretende volcar a la obra pública.

Santilli Figueroa 2 Rolando Figueroa volverá a recibir a Diego Santilli en Neuquén el próximo 21 de enero.

Córdoba, Entre Ríos, Chaco y La Pampa son algunos de los distritos que alcanzaron entendimientos con Nación en ese sentido. Lo propio espera hacer Ignacio Torres. El chubutense reclama cerca de $51.000 millones para el sistema jubilatorio. Actualmente explora un acuerdo con el Gobierno para comenzar a saldar la acreencia.

Menor suerte tuvo Santa Fe, que no pudo acercar posiciones y mantiene abierta la pulseada por casi $2 billones, según cálculos propios. De hecho, el radical Maximiliano Pullaro todavía no mantuvo ningún encuentro con el "Colo".

En la Casa Rosada pretenden contar con el apoyo del líder neuquino, quien tiene dos representantes en el Congreso: Karina Maureira en Diputados y Julieta Corroza en el Senado. Ambas integran el monobloque "La Neuquinidad" y fueron clave para la aprobación del Presupuesto 2026, la primera gran victoria legislativa de La Libertad Avanza (LLA) en largo tiempo.

Pedidos por obras y preocupación por la actividad económica

Su vecino Alfredo Cornejo, en tanto, recibió el jueves en Mendoza al enviado de Nación. Cornejo revalidó su alianza con LLA y sumó al PRO para las elecciones del 22 de febrero, donde seis municipios renovarán concejos deliberantes. La sintonía con la gestión violeta se mantiene. El cuyano consideró que la reforma laboral es "relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal".

Sin embargo, marcó la cancha con un menú de reclamos vinculados a obra pública. Pidió la culminación de la Ruta 40 hacia San Juan, el tramo Bardas Blancas–límite con Neuquén, la licitación definitiva de la Ruta 7 en Alta Montaña y la agilización de los dos puentes pendientes sobre la RN 40, a los que consideró como proyectos "fundamentales para la conectividad de la provincia". En respuesta, Santilli anticipó que en febrero saldrá la licitación de la Ruta 7.

En la órbita de los aliados, la Tucumán de Osvaldo Jaldo juega un papel clave, no solo por los apoyos al oficialismo en distintas iniciativas, sino por haber fracturado al peronismo. Por eso, cada advertencia que llega desde el norte es una luz de alarma para Javier Milei. Esta semana, Daniel Abad, ministro de Economía y Producción de la provincia, se mostró preocupado por la caída de la coparticipación federal.

"Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Y Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal", evaluó el funcionario. Anticipó, además, que viajará a Buenos Aires para hacer gestiones al respecto y reflexionó: "Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos y trabajamos para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación".

Abad también planteó su inquietud por la reforma laboral: "Es una preocupación adicional porque, de acuerdo a lo que trascendió en los medios, el proyecto disminuiría el impuesto a las Ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal".

Osvaldo Jaldo El tucumano Osvaldo Jaldo, un gobernador clave para el futuro de la reforma laboral.

En espejo, el correntino Juan Pablo Valdés había expresado que "viene baja la coparticipación, esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente". El gobernador radical remarcó que reuniría a su tropa legislativa para estudiar la reforma laboral. "Hay puntos que tenemos que analizar, ver pros y contras para que no se alteren los derechos de los trabajadores", mencionó.

Valdés es uno de los seis caciques de Provincias Unidas (PU), fuerza clave para terciar entre el oficialismo y la oposición peronista. Por ahora, el espacio maniobra con distancia de posturas extremas. En líneas generarles, sus integrantes reconocen la necesidad de discutir modificar la legislación, pero ponen reparos respecto a distintos aspectos. Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora son los dos grandes jugadores del espacio.

El primero pretende avanzar en una solución a la deuda que Nación mantiene con la caja previsional santafesina para dialogar de manera frontal. El segundo, en tanto, vuela debajo de los radares y no se pronuncia de manera tajante respecto al debate que se avecina el 11 de febrero. La gran incógnita es si estirarán el misterio hasta que el proyecto entre en zona de promesas o si, por el contrario, sentarán posición de antemano.

Aunque LLA engrosó sus números legislativos en las elecciones del 2025, lo cierto es que todavía requiere de apoyos prestados. Muchos de los números y nombres de esos votos les pertenecen a los gobernadores.