Máxima de 27 grados en el AMBA y alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes: cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara un viernes agradable luego de la lluvia. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos para 12 provincias.

La máxima para este viernes es de 27 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cierra la semana con una máxima agradable de 27 grados para este viernes, como señal de alivio tras la llegada de la lluvia, en medio de una semana azotada por el calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para 12 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó para este viernes una mínima de 19 y máxima de 27 grados, con una jornada ligeramente nublada, mientras el sábado el día podría vivir nuevamente calor intenso con una máxima que llegaría a los 32 grados.

Sin embargo, el domingo volverá el alivio con una máxima de 27 y una mínima de 18. La semana próxima las máximas se mantendrán estables y agradables, con 24 y 27 para el lunes y martes respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2012103299336372589&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Llegó le alivio térmico a la mayor parte del país.

El norte continúan bajo alerta por #tormentas, y en la Patagonia por ráfagas.

#Viernes primaveral en el #AMBA, luego de 4 días llegó el final de ola de calor.

Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/yDr0GHgFQe — Meteored Argentina (@MeteoredAR) January 16, 2026 Alerta meteorológica por tormentas y vientos: las provincias afectadas El organismo indició alerta amarilla y naranja por tormentas. El primer caso abarca Jujuy, Salta, sur de Catamarca, Chaco y Formosa, norte de Corrientes y Misiones, a la espera de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas mayores a 70 km/h y una precipitación acumulada entre 20 y 60 mm.

En el caso de a señal naranja, esta rige para Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y sur de Corrientes, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h y una lluvia acumulada entre 60 y 110 mm.





Por último, rige una alerta amarilla por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, no descartando intensidades superiores de manera local.