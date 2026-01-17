Cuánto sale un aire acondicionado en enero 2026: precios, instalación y service + Seguir en









Una de las mejores maneras de combatir el calor. Todo lo que debés tener en cuenta para afrontar estos gastos.

Uno de los elementos más importantes para soportar el clima de verano. Imagen: Freepik

En pleno verano, con altas temperaturas tener un aire acondicionado se ha convertido en uno de los aliados casi obligatorios para garantizar confort durante el clima intenso. La compra e instalación de estos equipos representa un gasto importante en el presupuesto familiar, y conocer los precios estándar de 2026 ayuda a planificar mejor la inversión.

Además del precio del equipo, hay que contemplar el costo de la instalación profesional y el mantenimiento periódico, variables que pueden incidir considerablemente en el gasto total. Las frigorías, el tipo de equipo y las condiciones de montaje son factores que determinan estas diferencias de precio.

Aire Acondicionado La instalación y el mantenimiento son costos clave a la hora de pensar en un aire acondicionado. Imagen: Freepik Precio de los aires acondicionados en 2026 En el mercado argentino hay una amplia variedad de aires acondicionados, desde opciones económicas hasta equipos de mayor potencia y tecnología avanzada. Por ejemplo, modelos split frío/calor con tecnología inverter y control por app de alrededor de 2752–3000 frigorías pueden encontrarse en plataformas de venta online con precios que parten desde los $550.000 o con financiación en cuotas para facilitar la compra.

Para capacidades mayores, equipos con potencias aproximadas de 4500 frigorías On/Off están disponibles alrededor de $733.999, y versiones con tecnología inverter y eficiencia energética superior pueden llegar a unos $809.999, reflejando la diferencia por potencia, eficiencia y funciones adicionales.

Estas variaciones de precio responden principalmente a la cantidad de frigorías (que indica la capacidad de enfriamiento), la tecnología (por ejemplo, inverter, que regula la potencia según demanda), la marca y características extras como conectividad inteligente o clasificación energética más alta, que influyen directamente en el consumo y rendimiento del equipo.

Costo de la instalación de un aire acondicionado en 2026 El costo de instalar un aire acondicionado depende en gran medida de la potencia del equipo, la complejidad del montaje y la accesibilidad del lugar donde se va a colocar. Según valores sugeridos por la Cámara Argentina de la Refrigeración, la instalación estándar de un equipo de hasta 3499 frigorías ronda los $135.000, y para capacidades mayores puede ascender a $200.000 o más, hasta superar $380.000 para sistemas de gran porte. Además, variables como la necesidad de una preinstalación (cañerías y cableado preparados) o la instalación a mayor altura pueden incrementar el costo total. Es habitual que se sume un kit de materiales (caños de cobre, aislantes, ménsulas) cuyo precio puede variar según el proveedor y la zona. Costo del mantenimiento y service de un aire acondicionado en 2026 El mantenimiento de un aire acondicionado split también representa un gasto que conviene tener en cuenta para asegurar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil. Los trabajos de limpieza de filtros, revisión de la carga de gas refrigerante y puesta a punto suelen tener costos que pueden ubicarse en rangos variables de entre $80.000 y $120.000 según la complejidad técnica requerida y si es necesario desmontar partes del equipo para una limpieza profunda. Realizar un service preventivo al menos una vez al año ayuda a evitar fallas costosas y mantiene la eficiencia energética del sistema, reduciendo el consumo eléctrico y mejorando el desempeño general durante los meses de mayor uso.

