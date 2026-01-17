En un nuevo guiño, Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Consejo de Paz como "miembro fundador"

Se trata de una iniciativa del republicano para terminar conflictos bélicos, por empezar la guerra en Gaza. El libertario recalcó que la Argentina "siempre estará del lado de los que luchan contra el terrorismo".

Archivo. La iniciativa "Board of Peace" tiene el fin de terminar con las hostilidades en la Franja de Gaza.

El mandatario de EEUU Donald Trump invitó al presidente Javier Milei a integrar su iniciativa Board of Peace , organismo internacional creado por el republicano para terminar con las hostilidades en la Franja de Gaza . En esa línea, el libertario agradeció el gesto con un sentido mensaje y sostuvo que la Argentina "siempre estará del lado de los que luchan contra el terrorismo".

El jefe de Estado argentino comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de X donde, además de su mensaje, adjunto a la invitación que le hizo llegar la Casa Blanca . "Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", sentenció.

La Junta de Paz surge como organización impulsada por Trump busca "promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza". Su fundación formaba parte del acuerdo de 20 puntos firmado el pasado 9 de octubre en el territorio en conflicto.

" Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace", comenzó el mensaje.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump @POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv

En esa línea, Milei recalcó: " Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo , que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".

¿Quiénes integran la Junta de Paz?

Además de Milei, la Junta cuenta con otros miembros, entre figuras del mundo diplomático mundial como también estadounidense. A saber:

El Secretario de Estado Marco Rubio es central en el enfoque de la administración Trump hacia la política exterior, como uno de los miembros principales.

es central en el enfoque de la administración Trump hacia la política exterior, como uno de los miembros principales. El enviado especial de EEUU a Medio Oriente, Steve Witkoff , quien es además magnate inmobiliario y compañero de golf de Trump.

, quien es además magnate inmobiliario y compañero de golf de Trump. Jared Kushner , yerno del presidente estadounidense, quien también jugó un rol clave en las negociaciones de política exterior de la administración como mediador en las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Gaza.

, yerno del presidente estadounidense, quien también jugó un rol clave en las negociaciones de política exterior de la administración como mediador en las guerras entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Gaza. El multimillonario Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management, una gran empresa de capital privado. Antes fue candidato a convertirse en secretario del Tesoro para el segundo mandato de Trump.

JAVIER MILEI BANCO MUNDIAL 2025.jpg El presidente del Banco Mundial Ajay Banga asesoró a varios políticos estadounidenses de alto nivel. Presidencia

El presidente del Banco Mundial Ajay Banga, quien asesoró a varios políticos estadounidenses de alto nivel, incluido el presidente Barack Obama, durante su dilatada carrera.

quien asesoró a varios políticos estadounidenses de alto nivel, incluido el presidente Barack Obama, durante su dilatada carrera. El asesor de seguridad nacional de EEUU Robert Gabriel.

El político búlgaro Nickolay Mladenov, exenviado de la ONU para Medio Oriente, como representante de la Junta.

exenviado de la ONU para Medio Oriente, como representante de la Junta. El ex primer ministro del Reino Unido Sir Tony Blair, confirmado en septiembre por Trump luego de haber expresado su interés en unirse al organismo.

Donald Trump prueba con un "Consejo de Paz" para frenar los ataques en Gaza: será encabezado por Tony Blair y Marco Rubio

El 9 de octubre, y a instancias de Donald Trump, Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo de 21 puntos para recuperar la paz en la Franja de Gaza. A pesar de que hubo intercambio de rehenes, los ataques persistieron y se recrudecieron en el 2026, registrando centenares de muertes en pocos días. Ahora el presidente de los EEUU prueba una nueva alternativa: la configuración de un "Consejo de Paz".

Aunque él presidirá al grupo, Trump definió como dos referentes al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico, Tony Blair. A su vez, incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Restan definir otros dos miembros fundados, que anunciará Trump en las próximas semanas.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", planteó Donald Trump en redes sociales. Su definición se da en medio del incremento de la belicosidad entre Israel, que desiste en retirar sus militares de Gaza, y Hamás, que niega desarmarse.