Cuánto salen los aires acondicionados portátiles: opciones, costos y comparativas

Ante los altos precios de los equipos fijos, la alternativa recae en los que pueden trasladar de ambiente y no requieren una instalación muy complicada.

Estos equipos son una enorme variante, siempre y cuando sea lo que se busca.

Este 2026 inició con un clima bastante caluroso, donde ya no hay quien no busque alternativas para soportar las altas temperaturas que recorren el país de punta a punta. Mientras que quienes pueden salir de vacaciones optan por la costa o zonas con río, los que se quedan en casa deben priorizar otras soluciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahí es donde aparecen como protagonistas los aires acondicionados . No todos tienen la posibilidad de instalar uno fijo y, en ese contexto, los modelos portátiles se presentan como una alternativa cada vez más elegida. De todos modos, antes de comprar uno de estos equipos conviene tener en cuenta varios aspectos clave.

En 2026, los precios de los aires acondicionados portátiles muestran diferencias marcadas según la potencia y las prestaciones. Los modelos más simples, pensados para ambientes chicos, parten desde valores cercanos a $1.000.000 y llegan hasta alrededor de $1.200.000.

En la gama media se concentran los equipos más vendidos. Con mayor capacidad de enfriamiento, control remoto y mejores niveles de eficiencia, estos modelos se ubican entre $1.300.000 y $1.700.000 , una franja habitual para departamentos y espacios de uso diario.

Los equipos más completos superan los $1.800.000 y pueden acercarse a lo s $2.300.000 . Incluyen funciones adicionales como frío calor o deshumidificación y están pensados para quienes buscan un uso más intensivo durante todo el año.

Cuánta energía consume en comparación al aire acondicionado tradicional

El consumo eléctrico es uno de los puntos clave al comparar un aire acondicionado portátil con uno split. En términos generales, un equipo split residencial promedio consume entre 0,8 y 1,5 kWh por hora, dependiendo del modelo y su eficiencia energética.

Los aires acondicionados portátiles, en cambio, suelen moverse en un rango más alto, de entre 1,0 y 2,0 kWh por hora de uso. Esto se debe a su diseño compacto y a que toman aire del mismo ambiente que enfrían, lo que reduce su rendimiento.

Aun así, el impacto final depende del uso. Al estar pensados para enfriar un solo ambiente y por períodos más cortos, el consumo puede mantenerse bajo control si se los utiliza de forma puntual y con el espacio bien cerrado.

Embed - Como Instalar Aire acondicionado Portatil Primera Vez Facil Simple

Cómo instalar un aire acondicionado portátil

Instalar un aire acondicionado portátil no requiere obras ni conocimientos técnicos. El proceso es simple y se puede resolver en pocos minutos siguiendo estos pasos:

Elegir la ubicación : colocar el equipo cerca de una ventana y de un enchufe, en un lugar sin obstrucciones para que el aire frío circule correctamente.

: colocar el equipo cerca de una ventana y de un enchufe, en un lugar sin obstrucciones para que el aire frío circule correctamente. Preparar la ventana : la ventana no debe superar aproximadamente 1,20 metros de alto para usar el kit estándar. En ventanales más grandes, se puede adaptar con una placa adicional.

: la ventana no debe superar aproximadamente 1,20 metros de alto para usar el kit estándar. En ventanales más grandes, se puede adaptar con una placa adicional. Instalar el kit de ventana : colocar el panel plástico del kit en la abertura y ajustarlo para sellar el paso de aire. En algunos casos, se puede reforzar con cinta para lograr un mejor cierre.

: colocar el panel plástico del kit en la abertura y ajustarlo para sellar el paso de aire. En algunos casos, se puede reforzar con cinta para lograr un mejor cierre. Conectar la manguera de ventilación : acoplar la manguera al equipo y al adaptador del kit de ventana, asegurándose de que quede firme y sin fugas.

: acoplar la manguera al equipo y al adaptador del kit de ventana, asegurándose de que quede firme y sin fugas. Enchufar y encender: una vez instalado todo, conectar el equipo a la red eléctrica y ponerlo en funcionamiento.

Si se desea mover el aire acondicionado a otro ambiente, solo hay que repetir el procedimiento en la nueva ventana. Muchos modelos incluyen ruedas, lo que facilita el traslado dentro del hogar.