Cuánto sale un kit de camping: precios y todo lo que necesitás

El clima invita a vivir aventuras en la naturaleza, por eso te contamos qué hay que tener en cuenta a la hora de acampar.

Una alternativa para aprovechar el clima veraniego. Imagen: Freepik

Unos días de camping pueden ser una verdadera aventura y una alternativa creativa y diferente para aprovechar el clima veraniego. La experiencia al aire libre combina descanso, naturaleza y diversión, ideal para desconectarse de la rutina y vivir momentos memorables en contacto con el entorno natural.

Antes de emprender esta escapada, es importante conocer qué elementos se necesitan y cuánto puede costar un kit de camping. Desde carpas hasta herramientas y accesorios básicos, disponer de la información de precios ayuda a planificar mejor el presupuesto y evitar sorpresas al momento de comprar el equipamiento.

Kit de camping Las posibilidades que tenés que conocer para poder acampar tranquilamente. Imagen: Freepik Qué se necesita para acampar Para que cualquier experiencia de camping sea cómoda y segura, hay ciertos elementos que no pueden faltar en tu equipo. La carpa es el refugio principal, ofreciendo protección contra el clima y un espacio para descansar durante la noche. Junto con la carpa, una buena bolsa de dormir garantiza abrigo y comodidad para pasar las horas de descanso bajo las estrellas.

Además de estos básicos, es recomendable llevar ropa adecuada según el clima, elementos para cocinar como una cocina portátil o utensilios, herramientas multifunción para resolver pequeños inconvenientes y accesorios como linternas para iluminar el campamento cuando cae la noche. Estos componentes facilitan la convivencia en medio de la naturaleza y hacen más disfrutable la aventura.

Costos de un kit básico de camping Analizando opciones de ofertas de productos en Mercado Libre Argentina, es posible estimar cuánto puede costar un kit básico de camping. Por ejemplo, hay combos que incluyen carpa para dos personas y bolsa de dormir desde $165.000, representando una opción económica para quienes buscan lo esencial sin gastar de más.

Si se busca mayor comodidad o espacio, hay sets más completos con carpas más grandes o adicionales accesorios que pueden elevar el costo total. En algunos casos, combinados de carpa y bolsa de dormir pueden llegar a superar los $400.000 según configuración y modelo seleccionado, sin contar utensilios de cocina, linternas o herramientas adicionales. Contar con una idea clara de los precios y elementos necesarios ayuda a planificar un camping accesible y bien equipado para disfrutar plenamente del verano.

