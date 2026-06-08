Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI inician paro nacional de 72 horas

Los médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados del PAMI comenzaron este lunes un paro nacional de 72 horas en reclamo de mejoras en sus ingresos y condiciones de contratación. La medida fue impulsada por entidades que representan a los profesionales y se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

El conflicto se produce en medio de una creciente preocupación por la situación económica que atraviesan quienes prestan servicios para la obra social más grande del país. Según denuncian los representantes del sector, los valores que perciben por consultas y prestaciones acumulan un fuerte deterioro frente a la inflación registrada en los últimos años.

El principal reclamo de los profesionales está vinculado a una actualización de honorarios que, según sostienen, permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Desde las organizaciones que representan a médicos de cabecera y odontólogos afirman que los ingresos percibidos por las prestaciones del PAMI quedaron rezagados frente a la evolución de los precios . También remarcan que los costos para sostener consultorios, personal administrativo, equipamiento e insumos continúan aumentando.

Los profesionales aseguran que la situación afecta especialmente a quienes desarrollan gran parte de su actividad con afiliados de la obra social. En algunos casos, señalan que el valor de determinadas consultas resulta insuficiente para cubrir gastos básicos de funcionamiento.

Peligra la atención médica y odontológica de millones de adultos mayores

El impacto potencial del paro genera preocupación debido a la magnitud del universo alcanzado por PAMI. La obra social concentra a millones de jubilados y pensionados en todo el país, muchos de los cuales mantienen un seguimiento permanente con médicos de cabecera.

doctor Freepik

Estos profesionales cumplen una función central dentro del sistema, ya que suelen ser el primer contacto de los afiliados con la atención sanitaria. También son quienes realizan controles periódicos, gestionan derivaciones a especialistas y acompañan tratamientos de enfermedades crónicas.

En el caso de los odontólogos, la interrupción de actividades puede afectar turnos programados y procedimientos que requieren continuidad. Aunque suelen mantenerse guardias o esquemas especiales para situaciones urgentes, la modalidad concreta puede variar según cada región y prestador.

La situación genera incertidumbre entre muchos afiliados, especialmente aquellos que tenían consultas previstas durante los días alcanzados por la medida. En algunos distritos ya comenzaron a registrarse reprogramaciones y modificaciones de turnos. Aun así, el alcance efectivo del paro podría diferir según la adhesión que tenga en cada provincia y localidad. Como ocurre habitualmente en este tipo de conflictos, la participación de los profesionales no siempre es uniforme en todo el territorio nacional.

pami

PAMI ofrece solo incrementos del 1,9% para junio y julio

Uno de los puntos centrales de la disputa está relacionado con la propuesta de actualización presentada por PAMI. Según indicaron representantes de los profesionales, la oferta contempla aumentos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio.

Desde los sectores que impulsan el paro consideran que esos porcentajes resultan insuficientes para compensar la pérdida acumulada de ingresos y sostener el funcionamiento de los consultorios. Argumentan que la diferencia entre los costos reales y los honorarios percibidos continúa ampliándose.

Mientras tanto, millones de afiliados siguen de cerca la evolución del conflicto. El desenlace dependerá de las conversaciones que puedan desarrollarse en los próximos días y de la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio entre las demandas del sector y las condiciones presupuestarias de la obra social.