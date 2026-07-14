Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en agosto 2026 + Agregar ámbito en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de inflación analizado por el INDEC.

Las prestaciones de ANSES volverán a ajustarse en agosto por inflación, según la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puede proyectar el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en agosto de 2026. Tras conocerse el último dato de inflación del INDEC, los haberes previsionales volverán a ajustarse de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

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El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se define según el último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados: de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en agosto El INDEC informó que la inflación de junio de 2026 fue del 1,9%, porcentaje que se aplicará sobre los haberes de agosto. De esta manera, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos:

Jubilación mínima: $419.817,13

Jubilación máxima: $2.823.171,19

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $293.872,00

PNC para madres de siete hijos: $419.817,13 Bono para jubilados en agosto de 2026 En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los montos finales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $489.817,13

Jubilación máxima: $2.823.171,19

PUAM: $405.853,70

PNC por invalidez o vejez: $363.872,00

PNC para madres de siete hijos: $489.817,13 El bono se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes perciben ingresos superiores acceden a un pago proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

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