Juicio por Diego Maradona: Fernando Burlando y el abogado de Leopoldo Luque mantuvieron un fuerte cruce en la audiencia + Agregar ámbito en









Todo comenzó cuando Oneto tildó a Burlando de estar "apretando" al testigo Julio Soria. La discusión escaló rápidamente con tonos de voz más altos hasta desafiarse a encontrarse afuera de la sala de audiencias.

Todo ocurrió mientras declaraba el custodio Julio Soria, cuando Burlando cuestionó la credibilidad del testigo.

El juicio por la muerte de Diego Maradona vivió este martes uno de los momentos de mayor tensión cuando los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto protagonizaron un fuerte cruce de gritos e insultos. El altercado obligó a la intervención del fiscal y derivó en un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

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Todo ocurrió mientras declaraba el custodio Julio Soria. Durante el interrogatorio, el querellante Burlando cuestionó la credibilidad del testigo y lo acusó de intentar eludir las respuestas al recurrir más de una vez expresiones como “no me acuerdo”.

Juicio por Diego Maradona: fuerte cruce a lo gritos entre Burlando y el abogado de Luque En ese momento, Oneto, defensor del cirujano Leopoldo Luque, sostuvo que Burlando estaba presionando al testigo y lo acusó de “apretarlo”, según informó TN. La discusión escaló rápidamente con tonos de voz más altos y el intercambio se volvió cada vez más acalorado. En medio del cruce, Oneto calificó a Burlando de “irrespetuoso” y lo desafió al decirle que lo esperaba afuera de la sala.

Ante la tensión, el fiscal intervino para intentar calmar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Frente al incidente, el tribunal resolvió decretar un cuarto intermedio. Tras este receso, el juicio se reanudará con la declaración del custodio Soria, el único testigo previsto para la audiencia de este martes.

El hombre, que comenzó a trabajar con Diego Maradona en 2015 como personal de seguridad, continuará con su testimonio ante el tribunal. El año pasado, fue acusado por falso testimonio y se ordenó su inmediata detención, por lo que fue retirado de la sala esposado.

Oneto, defensor del cirujano Leopoldo Luque, sostuvo que Burlando estaba presionando al testigo Julio Soria. NA Juicio por la muerte de Maradona: un custodio reconoció que le hizo RCP a Diego Julio César Coria, uno de los excustodios de Diego Armando Maradona, declaró este miércoles en el juicio por la muerte del astro argentino y reconoció que le realizó maniobras de RCP el día de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en la casa del barrio San Andrés, en Tigre. El testimonio tuvo especial relevancia porque Coria había sido detenido por presunto falso testimonio durante el primer juicio, luego anulado por el escándalo del documental Justicia Divina, que derivó en la destitución de la jueza Julieta Makintach. Durante su nueva declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, el ex jefe de seguridad de Maradona recordó que el 24 de noviembre de 2020 ingresó a la habitación del exfutbolista para solucionar un problema con una tecla de luz. Según relató, lo encontró acostado y tapado en la cama.

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