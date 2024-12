Merlo: una pareja de comerciantes chinos fue asesinada a puñaladas por una empleada y su hermanastro

Todavía no se conocen los detalles de cómo ocurrió el crimen. Según publicó Infobae, la hija de la pareja es la única testigo, pero no habla bien el castellano y no pudo contar mucho. Cuando efectivos de la policía bonaerense llegaron al local, la chica estaba refugiada en la terraza junto a su madre, Wang Xiaoling (41 años), inconsciente. Su padre, Zheng Jie (43), estaba en otro lugar del local, herido por un cuchillo del comercio, al igual que su pareja.