El barrio de Villa Riachuelo podría cambiar de nombre por una iniciativa del Gobierno de la Ciudad + Agregar ámbito en









La gestión de Jorge Macri justificó la propuesta vía correo electrónico al señalar que la idea nació de las "inquietudes en reuniones vecinales".

El Gobierno de la Ciudad le quiere cambiar el nombre a Villa Riachuelo.

El Gobierno porteño puso en marcha una serie de consultas para implementar una medida sin precedentes, que busca modificar el nombre de Villa Riachuelo, el barrio ubicado en el extremo sur de la capital. Los habitantes de la Comuna 8 (zona que abarca también a Villa Lugano y Villa Soldati) empezaron a recibir un correo electrónico encabezado con la frase: "Participá en la elección del nuevo nombre de tu barrio". En ese mismo mensaje, la gestión de Jorge Macri justificó la propuesta aclarando que la iniciativa nació a partir de "inquietudes en reuniones vecinales".

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La gestión de la Ciudad invitó a los habitantes a sumarse a la discusión con el siguiente mensaje: "En respuesta a las inquietudes planteadas en reuniones vecinales, queremos invitarte a ser parte de un proceso abierto para aportar tu visión sobre la denominación del barrio. Esta iniciativa está pensada para que entre todos logremos que el barrio nos represente de la mejor manera". Para recolectar opiniones, el correo redirige a una evaluación que indaga si las personas están "identificados con el nombre actual" de su zona y si opinan que "el nombre refleja la identidad, historia y cultura de la comunidad".

El proyecto oficial generó controversia inmediata entre los habitantes de la zona. Las repercusiones se trasladaron a las comunidades de Facebook e Instagram a partir de la difusión de la propuesta, aunque el debate fuerte transcurre en el boca a boca cotidiano, debido a que muchos residentes no revisan el correo electrónico institucional.

La historia del barrio "Villa Riachuelo" El origen de Villa Riachuelo se remonta a 1888, cuando la Sociedad de Tierras General Pobladora recibió la autorización para dragar los últimos 33 kilómetros del Riachuelo. Aunque dicho proyecto fluvial nunca se concretó, la iniciativa dejó como legado el diseño urbano de una villa que, con el tiempo, dio paso a la apertura de calles y al establecimiento de chacras y tambos. El verdadero impulso económico y demográfico de la zona llegó a partir de 1900, gracias a la aparición del ferrocarril en el paraje cercano donde se fundó Villa Lugano.

En la actualidad, el barrio alberga a unos 14.000 habitantes dentro de los límites trazados por las avenidas General Paz, 27 de Febrero, Escalada, Coronel Roca, Unanue y la calle Lisandro de la Torre. A excepción del sector del Autódromo, el diseño de sus calles mantiene la clásica distribución en damero porteña. Al estar rodeado por grandes arterias viales que absorben el tránsito pesado, las calles internas de la zona residencial se caracterizan por ser notablemente tranquilas.

Una particularidad de Villa Riachuelo es que sus residentes suelen identificarse como parte de Villa Lugano, ya que no existe una frontera geográfica evidente que los separe y el área residencial es apenas una franja de 9 por 11 cuadras conectada al núcleo de su barrio vecino. Esto se debe a que la mayor parte de su territorio está destinada a grandes espacios verdes y recreativos, destacando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (con sus 150 hectáreas), el Parque Sur y la Reserva Ecológica del Lago Lugano.