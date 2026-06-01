ANSES oficializó el aumento del 2,6% a las jubilaciones, pensiones y asignaciones en junio 2026

Además del aumento, el organismo confirmó que sigue vigente el bono de $70.000 y que este mes los beneficiarios van a cobrar el medio aguinaldo.

Este mes, además del aumento, los jubilados y pensionados van a cobrar otro beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este mes. El incremento va a ser del 2,58% , en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Además de la actualización por movilidad, junio tendrá una particularidad para los adultos mayores: se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 y continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará a ser de $403.317,99. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber del semestre.

Quienes cobran la jubilación mínima percibirán durante junio un total de $674.976,99 :

haber mínimo actualizado: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $201.659

El bono va a seguir depositándose de manera automática junto con los haberes. En el caso de quienes perciben jubilaciones superiores a la mínima, el refuerzo se va a aplicar de manera proporcional hasta alcanzar el tope máximo del bono extraordinario.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) van a cobrar: $553.981,59 durante junio. Ese monto es debido a la suma del haber actualizado de $322.654,39, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327.

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez van a cobrar $493.483,89, compuesto por un haber de $282.322,59, el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario.

Desde ANSES recordaron que el Sueldo Anual Complementario se calcula sobre el mejor haber mensual percibido durante el semestre y no incluye el bono extraordinario, ya que se trata de un pago excepcional y no remunerativo.

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Monto de las asignaciones familiares

La actualización del 2,58% también alcanzará a las distintas prestaciones familiares administradas por ANSES.

A partir de junio, la Asignación Universal por Hijo (AUH) va a ser de $144.932 por menor a cargo y la AUH por Hijo con Discapacidad: $471.915. Por otro lado, la Asignación Familiar por Hijo del primer rango de ingresos va a cobrar $72.474.

Las asignaciones continuarán depositándose de manera automática en las cuentas bancarias habituales de cada titular y no será necesario realizar ningún trámite para acceder al incremento.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

ANSES también confirmó el cronograma oficial de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Pensiones No Contributivas