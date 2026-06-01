ANSES confirmó el aumento de la AUH en junio 2026: cuánto cobro con los extras

La Asignación Universal por Hijo además del incremento, van a poder acceder a beneficios complementarios como: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

En junio va a haber un aumento del 2,58% en la AUH y otras asignaciones gracias a la fórmula de movilidad se toma como referencia la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) va a tener un nuevo aumento en junio de 2026. La actualización va a ser del 2,58%, este porcentaje es debido a la inflación del mes de abril informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que se toma como referencia debido a la fórmula de movilidad vigente.

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Los titulares de la AUH van a tener un monto superior durante juni o y, en muchos casos van a poder cobrar adicionales gracias a programas como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Con el aumento del 2,58%, la AUH va a pasar a ser de $144.932 por hijo durante junio de 2026. Sin embargo, los beneficiarios no reciben el total de ese monto todos los meses , porque ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que el titular presente la Libreta AUH. Este es un documento mediante el cual se acredita la asistencia escolar, los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores.

Por ese motivo, el pago mensual directo es equivalente al 80% del haber , mientras que el porcentaje retenido se puede recuperar posteriormente, pero solamente una vez realizado el trámite correspondiente, es decir que se presente y apruebe el documento.

Por otra parte, la AUH por Hijo con Discapacidad va a aumentar y el monto que van a recibir las familias va a ser de $471.915. También se va a actualizar la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores registrados del primer rango de ingresos, que va a ser de $72.474.

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Extras que puedo cobrar

Además de la asignación principal, muchas familias pueden acceder a beneficios complementarios que incrementan significativamente el ingreso mensual.

Uno de los más importantes es la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos y que se deposita automáticamente junto con la AUH.

Los montos vigentes son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres hijos o más: $149.425

Este beneficio no necesita de una inscripción adicional, ya que ANSES cruza automáticamente la información de los titulares para determinar quiénes cumplen con los requisitos.

Otro complemento relevante es el Complemento Leche, que está dirigido a mujeres gestantes y familias con hijos de hasta tres años. A partir de junio de 2026, el monto ascenderá a $54.665 mensuales.

La combinación entre AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche puede ser una gran ayuda económica para miles de hogares, especialmente en casos donde hay varios menores a cargo.

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¿Recibe aguinaldo la AUH?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, corresponde únicamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Por lo tanto, los titulares de la AUH no reciben este pago extra durante junio ni diciembre.

Tampoco perciben el bono extraordinario de $70.000 destinado para jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

calendario feriado Depositphotos

Cuándo cobro la AUH de ANSES en junio 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Las fechas están odenadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):