Nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo es el próximo feriado

Millones de personas tendrán una pausa de tres días durante junio. La fecha surge por un traslado previsto en la legislación vigente.

Este mes volverá a traer una de esas semanas que muchos argentinos marcan con fibrón en el calendario. Después de varios meses con fechas patrias y jornadas de descanso distribuidas a lo largo del año, junio de 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo que impactará tanto en el turismo como en la actividad comercial.

El próximo descanso nacional llegará el lunes 15 de junio , una jornada que permitirá encadenar tres días consecutivos sin actividad para buena parte de los trabajadores. Como suele ocurrir cada vez que aparece un feriado trasladado, ya hay expectativas en destinos turísticos, especialmente en provincias que reciben escapadas de corta distancia.

Aunque el esquema parece sencillo, detrás de la fecha existe una normativa específica que regula cuándo un feriado puede moverse de día y cuándo debe mantenerse sin cambios. Esa diferencia explica por qué algunas conmemoraciones generan fines de semana largos y otras no.

El feriado del lunes 15 de junio de 2026 corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , una fecha que originalmente se recuerda cada 17 de junio.

Güemes fue una figura central durante las guerras por la independencia. Desde Salta organizó la resistencia contra las invasiones realistas en el norte argentino y lideró a los conocidos “Infernales”, milicias gauchas que tuvieron un rol decisivo para sostener la estrategia militar impulsada por el general José de San Martín.

La conmemoración del fallecimiento de Güemes fue incorporada al calendario nacional mediante la Ley 27.258, mientras que el 17 de junio también fue declarado como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

En 2026, la fecha original cae miércoles. Como se trata de un feriado trasladable, la legislación establece que debe moverse al lunes anterior cuando coincide con martes o miércoles. Así, el descanso pasa al lunes 15 de junio y conforma un fin de semana largo junto al sábado 13 y domingo 14.

Para muchos sectores vinculados al turismo, este tipo de movimientos suele representar una oportunidad. Hoteles, restaurantes y emprendimientos regionales acostumbran registrar un aumento en las reservas durante los llamados “findes XL”, aunque el impacto económico puede variar según la situación general del país y el poder adquisitivo de los viajeros.

Además, apenas cinco días después llegará otra fecha patria relevante: el 20 de junio, cuando se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Al caer sábado, esa jornada mantendrá su ubicación original.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

Según el cronograma oficial publicado por el Gobierno nacional, todavía quedan varias fechas de descanso y días no laborables durante la segunda mitad del año.

calendario feriado Depositphotos

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables