Jubilados y pensionados ANSES: oficializaron los haberes de septiembre, cuánto van a cobrar y qué montó tendrá la mínima

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 1,9% en base a los datos de inflación (IPC) del INDEC. Cómo quedaron las escalas y cuánto van a cobrar este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que a partir de septiembre de 2025 el haber mínimo jubilatorio será de $320.277,17 y el máximo de $2.155.162,17 , según lo dispuesto en la Resolución 298/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, se enmarca en el esquema de movilidad previsional definido por la Ley 26.417 y el Decreto 274/24, que dispuso la actualización mensual de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

De acuerdo con la resolución, también se actualizó el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) , que quedó fijada en $146.512,19, y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que ascenderá a $256.221,74 desde septiembre.

Asimismo, se determinaron las nuevas bases imponibles mínima y máxima para los aportes y contribuciones al sistema previsional, que se ubicarán en $107.869,29 y $3.505.701,35 respectivamente.

El texto oficial precisó que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de agosto de 2025, o que soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre, se actualizarán según los índices de la Subsecretaría de Seguridad Social, en cumplimiento de la Ley 24.241 y sus modificatorias.

La resolución destacó que la variación correspondiente a septiembre surge de la movilidad calculada en función de los datos del IPC de julio de 2025, que implicó un ajuste del 1,90% en los haberes.

Finalmente, la norma facultó a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de la ANSES a implementar los procedimientos y comunicaciones necesarias para la aplicación de los nuevos valores.

La resolución que oficializa aumentos en jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre