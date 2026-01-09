SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de enero 2026 - 19:00

Mi ANSES sumó una nueva herramienta para facilitar los trámites

En un contexto en el que las prestaciones demandan grandes volúmenes de consultas, el organismo habilita una opción que agiliza la búsqueda y reduce el tiempo de respuesta.

Desde el Gobierno se busca el objetivo de centralizar servicios en las plataformas digitales.

La digitalización de gestiones públicas avanzó un paso más con la incorporación de un asistente virtual dentro del portal Mi ANSES. El objetivo oficial consiste en agilizar la búsqueda de información y reducir la necesidad de atención presencial o telefónica.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ministerio de Capital Humano para centralizar servicios y derivaciones en el entorno digital. El Gobierno aspira a que los usuarios puedan resolver dudas básicas, orientarse en trámites y acceder a prestaciones con menos fricciones administrativas.

Qué es Tina

El asistente virtual que el Estado ya utilizaba en argentina.gob.ar, ahora también se encuentra disponible dentro de Mi ANSES. Cumple la función de ser una interfaz que ofrece información sobre trámites, pagos, calendarios y requisitos, e incluso deriva consultas a otros organismos cuando corresponde.

El asistente funciona las 24 horas del día durante todo el año y actúa principalmente como herramienta de guía. Su incorporación evita que los usuarios deban navegar manualmente por diferentes secciones del sitio o recurrir a canales tradicionales, lo que reduce tiempos de espera y mejora la experiencia en la gestión de prestaciones.

Mi ANSES: cómo funciona la nueva asistencia virtual

Para acceder al asistente se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal de Mi ANSES

  • Seleccionar el avatar ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla

  • Una vez desplegado, el usuario puede:

  1. Escribir su consulta

  2. Elegir entre opciones preestablecidas

El sistema procesa consultas vinculadas a certificados, liquidaciones, asignaciones, calendarios de pago y otros trámites previsionales. Según fuentes del organismo, la incorporación del asistente apunta a disminuir la demanda operativa en sucursales y en centros de contacto, además de ordenar consultas frecuentes y optimizar los tiempos de respuesta.

