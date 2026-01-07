Comienza el calendario de pagos de ANSES de enero 2026 y estos son los primeros grupos en cobrar + Seguir en









El organismo previsional pone en marcha el cronograma del mes con aumentos para cada una de las prestaciones.

ANSES está por comenzar con los pagos de enero.

El primer mes de 2026 llega con novedades para millones de titulares de beneficios sociales. Con el inicio del nuevo esquema mensual, la ANSES activa el cronograma para garantizar el pago de cada prestación.

Además, enero trae montos actualizados, tras la suba definida por la fórmula vigente. Esto impacta tanto en haberes previsionales como en asignaciones. Gracias a esto, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden anticipar cuánto van a percibir y en qué fecha recibirán su dinero.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en enero En enero, los haberes previsionales y las asignaciones sociales reciben una suba del 2,47%. Gracias a este ajuste, la jubilación mínima, sumada al refuerzo económico de $70.000, alcanza los $419.299,32.

Quienes perciben ingresos inferiores a ese valor acceden a un complemento, que permite llegar a ese monto total. Con el bono incluido, los valores quedan conformados de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $349.439,46.

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez suben a $314.509,52.

Pensión para madres de siete hijos alcanza los $419.299,32. Las asignaciones familiares y universales también reflejan el incremento. La Asignación Universal por Hijo queda en $125.518, mientras que el monto para hijo con discapacidad pasa a $408.705. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el monto es de $62.765 y con discapacidad de $204.361.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El organismo previsional confirmó el cronograma completo para enero, organizado por tipo de prestación y terminación del DNI. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: lunes 12 de enero

DNI terminados en 1: martes 13 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4: viernes 16 de enero

DNI terminados en 5: lunes 19 de enero

DNI terminados en 6: martes 20 de enero

DNI terminados en 7: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 8: jueves 22 de enero

DNI terminados en 9: viernes 23 de enero

