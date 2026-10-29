Así es el pequeño Papamóvil eléctrico que preparan para la visita de León XIV

El Vaticano solicitó una unidad compacta, similar a un carrito de golf, para los desplazamientos del Pontífice en Uruguay. El empresario encargado reveló los desafíos técnicos de su fabricación y la responsabilidad de desarrollar un vehículo especialmente preparado para la ocasión.

La próxima visita del papa León XIV a Sudamérica tendrá una particularidad en materia de movilidad. Mientras que en Argentina el Pontífice utilizará dos Toyota Hilux especialmente adaptadas, en Uruguay contará con una Fiat Titano y un pequeño vehículo eléctrico diseñado para desplazamientos en espacios reducidos.

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Se trata de una unidad de dimensiones similares a las de un carrito de golf , cuya transformación requiere modificaciones estructurales y técnicas para garantizar la comodidad y seguridad del Santo Padre durante sus recorridos.

El proyecto está a cargo del empresario Alejandro Curcio, importador de Toyota en Uruguay , quien junto con su equipo asumió el desafío de desarrollar este particular Papamóvil a partir de un vehículo eléctrico convencional.

Para mostrar el proceso de fabricación, Curcio produjo una especie de miniserie documental con formato de reality show, donde se observan las distintas etapas del trabajo, las decisiones de ingeniería y las dificultades que implica adaptar un vehículo de estas características.

"Para mí es un honor, un orgullo, haber recibido ese pedido. Es una de las cosas que uno no se imagina en la vida y, cuando llegan, la verdad que nos alegran el corazón" , expresó el empresario.

Curcio también reconoció la magnitud del compromiso asumido: "Nos provoca una responsabilidad muy grande, obviamente, pero la alegría es enorme".

La principal particularidad del desarrollo es que el Papa deberá viajar de pie, una condición que obliga a modificar la distribución del espacio, incorporar elementos de sujeción y revisar cuidadosamente el equilibrio del vehículo.

Según explicó el empresario, la base utilizada es un carrito de golf estándar, pero el diseño original no contempla las necesidades de un traslado papal.

La principal particularidad del desarrollo es que el Papa deberá viajar de pie, una condición que obliga a modificar la distribución del espacio, incorporar elementos de sujeción y revisar cuidadosamente el equilibrio del vehículo. (Imagen ilustrativa)

"El Papa, nos dijeron, va a ir parado, y acá afuera tenemos que poner dos asientos más. Entonces tiene que tener una altura para que pueda subir cómodamente", detalló.

La adaptación también contempla la instalación de una estructura de apoyo para el Pontífice, cuya altura deberá permitirle sostenerse con seguridad sin dificultar sus movimientos.

Los desafíos de transformar un carrito de golf en un Papamóvil

Uno de los aspectos más complejos del proyecto está relacionado con la estabilidad y la distribución del peso. El vehículo original fue concebido para transportar cuatro ocupantes, pero la nueva configuración deberá permitir el traslado de cinco personas, una de ellas de pie.

Curcio explicó que el carrito tiene un peso de 464 kilogramos y que la incorporación de un pasajero en posición vertical modifica su centro de gravedad, lo que exige revisar distintos parámetros de seguridad.

"Nosotros vamos a hacer el cálculo para cinco, donde uno va a ir parado. Entonces el punto de gravedad va a estar más arriba", señaló durante el video.

Otro de los puntos que analiza el equipo técnico es la respuesta del sistema de propulsión eléctrica. La intención es evitar aceleraciones repentinas que puedan generar movimientos bruscos o comprometer el equilibrio de los ocupantes.

"El tema es la potencia, cuando aplique eléctrica, que no tienda a elevar. Que no tenga una patada muy brusca", explicó Curcio al referirse a las precauciones que deberán adoptar.

Además, los especialistas trabajan en la construcción de un piso completamente nivelado, pensado para que el Pontífice pueda desplazarse dentro del vehículo sin encontrar obstáculos.

"Están inventando acá los chicos como un piso que le vamos a poner para que quede todo a nivel, porque si el Papa se mueve para atrás y se tranca, no tiene sentido y no puede pasar eso", sostuvo.

La personalización también tendrá un papel importante en el resultado final. El vehículo será de color blanco y contará con el escudo oficial del papa León XIV, que estará presente tanto en los laterales como en la parte frontal.

El mismo emblema será incorporado mediante bordados en los asientos, con el objetivo de darle una identidad propia al pequeño Papamóvil.

"Este logo va a tener que ser el que va a ir bordado en los asientos. Va ploteado y va a llevar no solo el blanco, sino el logo del Papa, que va a ir en el lateral y en el frente", precisó el empresario.