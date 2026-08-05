Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina: un viaje por 10 ciudades y una misa frente a 1 millón de fieles

En la última visita del máximo representante de la Iglesia Católica al país, tuvo un extenso recorrido. Qué pasaba en el país en ese momento.

La Iglesia Católica confirmó que León XIV visitará a la Argentina en noviembre, lo que consumará la segunda visita de un Papa al país . Para recordar la última vez que ocurrió esto, debemos remontarnos casi 40 años atrás , cuando Juan Pablo II dijo presente en nuestro país entre el 6 y el 12 de abril de 1987, la segunda visita durante su papado. En ese entonces, fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín y recorrió un total de 10 ciudades en una sociedad atravesada por la vuelta a la democracia.

A diferencia de su primera visita, realizada en 1982 en plena Guerra de Malvinas y de apenas 30 horas de duración, el segundo viaje tuvo un marcado perfil pastoral. Durante seis días recorrió diez ciudades argentinas y encabezó encuentros multitudinarios con fieles, dirigentes políticos, sindicales, empresarios y representantes de distintos sectores de la sociedad.

El avión papal aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery , donde fue recibido por Alfonsín. Al descender, Karol Wojtyla besó el suelo argentino, una imagen que quedó como una de las postales más recordadas de la visita. Más tarde, el Presidente lo recibió en la Casa Rosada y le obsequió un rosario de plata con rodocrosita, la piedra nacional, antes de que ambos saludaran desde el balcón a la multitud reunida en Plaza de Mayo.

“Vuelvo ahora en visita pastoral para seguir cumpliendo la misión que el Señor me ha encomendado, de evangelizar y ser maestro de la fe, ejerciendo a la vez, como sucesor de Pedro, el ministerio de confirmar a mis hermanos”, aseguró al aterrizar.

A diferencia del viaje exprés de 1982 - atravesado por los conflictos bélicos en Malvinas y el canal de Beagle - la segunda visita de Juan Pablo II tuvo un escenario distinto, con más tiempo y una sociedad que experimentaba el renacimiento de la democracia. Así, el Sumo Pontífice llevo adelante un itinerario de 10 días que tuvo escalas en Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario , además de actividades en Luján. En algunos días llegó a recorrer hasta tres ciudades en una misma jornada.

A lo largo de seis días pronunció 26 mensajes pastorales ante cerca de cuatro millones de personas. Sus discursos abordaron temas como la paz, la justicia, la reconciliación, la dignidad humana, la unidad familiar, los derechos humanos y la evangelización.

La gira también dejó escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Durante su encuentro con Alfonsín en la Casa Rosada, Juan Pablo II sostuvo que el poder debía estar al servicio del bien común y remarcó la importancia de defender los derechos humanos y evitar responder a la violencia con más violencia.

Archivo. León XIV, Alfonsín y una joven democracia en construcción. Gentileza: Infobae

En Córdoba, en medio del debate parlamentario por la Ley de Divorcio Vincular, defendió la indisolubilidad del matrimonio, una intervención que tuvo amplia repercusión pública. Después de una extensa jornada en dicha ciudad, miles de personas se reunieron frente al Arzobispado para saludarlo. Cerca de la medianoche, el Papa salió al balcón y preguntó entre risas: "¿Es cierto que en Córdoba de noche no se duerme?". Tras la ovación de la multitud respondió: "Pero el Papa es normal... y sí duerme".

En Corrientes, pese a un fuerte temporal, unas 100.000 personas permanecieron bajo la lluvia hasta su llegada. Otro de los momentos recordados ocurrió durante el vuelo de regreso desde Rosario, cuando pidió sobrevolar la Basílica de Luján y rezó el Rosario desde el aire.

Además, el Papamóvil utilizado durante esa gira fue construido en la Argentina sobre el chasis de una Chevrolet C-30, adaptada para cumplir con los requisitos de seguridad del Vaticano.

Archivo. Juan Pablo II durante su visita a la Argentina.

También se dirigió a distintos sectores sociales. En el Mercado Central en Buenos Aires, el Sumo Pontífice exhortó a los dirigentes sindicales a ir más allá de la discusión salarial y trabajar por una sociedad más justa basada en la dignidad del trabajo. Más tarde, realizó dos encuentros en el mítico estadio Luna Park, uno de ellos frente a empresarios a quienes convocó a orientar la producción y la riqueza hacia el bien común.

También mantuvo encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, diplomáticos, dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, trabajadores rurales, inmigrantes, pueblos originarios, enfermos y representantes de otras confesiones religiosas y del ámbito cultural.

Archivo. Juan Pablo II lideró una misa en Luján. Santuario de Luján

Uno de los momentos más convocantes fue el 12 de abril de 1987 durante la Jornada Mundial de la Juventud, realizada sobre la avenida 9 de Julio, donde miles de jóvenes lo recibieron con el histórico canto: "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo".

Allí, Juan Pablo II entregó cinco crucifijos que representaban a los cinco continentes y volvió a consagrar a la Virgen de Luján antes de despedirse del país.

Pocos días después de su partida se produjo el levantamiento militar de los carapintadas, que puso en tensión al gobierno de Alfonsín. Meses más tarde, el Congreso aprobó la Ley de Divorcio Vincular, en un contexto de diferencias entre el Gobierno y la Iglesia.

Desde aquella gira de 1987 ningún otro Papa volvió a visitar la Argentina. Ni Benedicto XVI ni Francisco, el primer pontífice argentino, viajaron al país durante sus pontificados. La llegada de León XIV pondrá fin a una espera de 39 años.